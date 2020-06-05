خلطة مذهلة بالقرفة لـ”علاج” حب الشباب في أسبوع

القاهرة – لايف ستايل
تعاني الكثير من النساء من مشكلة حبوب الشباب من أكبر المشاكل الجلدية التي تواجه أصحاب البشرة الدهنية ، وهي تظهر في فترة المراهقة وقد تستمر سنوات طويلة تصل لأواخر العشرينات .
علاج حب الشباب يختلف من شخص لأخر حسب الحالة التي وصل لها الشخص، فليست كل أدوية حب الشباب تصلح لكل المصابين بها، لكن يمكن علاج حب الشباب بوصفات طبيعية منزلية تساعد في تخفيف التهابات حب الشباب والبشرة الحساسة .
المكونات
ملعقة قرفة
ملعقة عسل أبيض
طريقة الاستخدام
اخلطي العسل مع القرفة
نظفي بشرتك بالغسول وجففيها بلطف
ضعي خلطة العسل والقرفة على بشرتك وخاصة على أماكن الحبوب
اتركيه لمدة 30 دقيقة
كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا .
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