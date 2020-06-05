شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصنعة للقاح أكسفورد لكورونا تضاعف إنتاجها لـ2 مليار جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لوكاله"رويترز" عن مضاعفة شركة الأدوية البريطانية AstraZeneca الطاقة التصنيعية للقاح فيروس كورونا المحتمل والخاص بجامعة أكسفورد إلى ملياري جرعة، لضمان الإمداد المبكر للبلدان ذات الدخل المنخفض.

حيث يتم دعم الصفقات مع مجموعة الاستجابة الوبائية CEPI وتحالف اللقاحات GAVI من قبل منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى تهدئة المخاوف من أن الشركة كانت تقدم جميع الإمدادات الأولية للقاح للعالم المتقدم.

وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية على 300 مليون جرعة من الجرعات الأولى من اللقاح المحتمل ، المسمى AZD1222 ، في صفقة خصصت أيضًا أكثر من مليار دولار لدعم الاختبارات والتصنيع. وكانت بريطانيا قد حجزت في السابق 100 مليون أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي باسكال سوريوت ، إنه بموجب صفقات ستزود الشركة 300 مليون جرعة ابتداء من هذا العام إلى CEPI و GAVI حيث تهدف إلى التوزيع العادل والمنصف للقاح.

وقال إن AstraZeneca قد وافقت أيضا على شروط مع معهد سيروم الهندي ، أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم من حيث الحجم ، لتوفير مليار جرعة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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وقالت الشركة إن جزءا غير محدد من جرعات اللقاح سيتم استخدامه في الهند ، وسيتم توزيع الباقي مرة أخرى من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصين في بلدان أخرى منخفضة الدخل.

تم تطوير اللقاح ، المعروف سابقًا باسم ChAdOx1 nCoV-19 ، من قبل جامعة أكسفورد وتم ترخيصه لـ AstraZeneca.لم يتم بعد إنتاج دليل على الحصانة من فيروس كورونا الجديد في التجارب الجارية ، ولكن الإنتاج سيبدأ مع ذلك في أن يكون جاهزًا للتطبيق الجماعي بمجرد الموافقة التنظيمية.