إنفوجراف.. أطعمة ومشروبات تزيد التركيز خلال الامتحانات عن بُعد ‎

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم إلى أن يؤدي الطلاب امتحاناتهم عن بعد للوقاية من الإصابة بالمرض.

وأثناء تلك الفترة تحرص الأمهات على أن يقدمن لأبنائهن الغذاء الصحي المفيد الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية، مما يزيد من القدرة على الاستذكار بشكل جيد.

الإنفوجراف التالي يستعرض أفضل الأطعمة والمشروبات لزيادة التركيز خلال الامتحانات عن بعد..



