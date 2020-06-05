"صحة" الإماراتية تفتتح مركز تقييم "كوفيد-19" في أبوظبي والعين

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) افتتاح مركز كوفيد-19 المتميز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات بطاقة استيعابية يومية تصل إلى 2000 مراجع في أبوظبي و1500 مراجع في العين.

ويقدم مركز تقييم كوفيد-19 المتميز الذي تديره "الخدمات العلاجية الخارجية"، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، خدماته لجميع أفراد المجتمع الذين كانت نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بهم إيجابية.



ويعد مركز تقييم كوفيد-19 المتميز إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، حيث يمكّن تلك الفئة من إجراء الفحوصات اللازمة والتقييم الطبي وتحديد الخطوات التالية بسهولة ويسر على أيدي فرق طبية ومتطوعين مدربين يتحدثون لغاتهم.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي: "يعد إنشاء مركز التقييم الجديد مثالاً آخر على سعي دولة الإمارات لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة. وقد تجاوز عدد الفحوصات التي أجرتها الدولة مؤخراً مليوني فحص وذلك نتيجة للجهود الدؤوبة والدافع المشترك بين كل من قطاع الرعاية الصحية والشركاء الداعمين. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا بهدف ضمان وصول جميع أفراد المجتمع إلى فحوصات آمنة ودقيقة من خلال عملية متابعة واضحة ومحددة".





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وقال سعادة سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة": "بينما نواصل إجراء الفحوصات على نطاق واسع في مختلف أنحاء الإمارات بهدف تحديد ورعاية المصابين بالفيروس بشكل سريع، فمن الضروري تأكيد نتائج الفحوصات بطريقة سريعة وفعالة. ويأتي إنشاء المركز الجديد بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وبهدف إعادة الفحص وتوفير الرعاية الأولية لأفراد المجتمع الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية".



وتبدأ رحلة المراجع عند استلام رسالة نصية قصيرة بأن نتيجة الفحص الذي أجراه إيجابية ويتعين عليه التوجه إلى القاعة الصفراء في مركز تقييم كوفيد-19 المتميز، حيث يتم قياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته ومن ثم تسجيله في نظام سلامتك الطبي وإجراء مسحة أنف إضافية له ومن ثم يعود إلى المنزل ويلتزم بإرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة إما عن طريق رسالة نصية قصيرة أو من خلال تطبيق صحة أو تطبيق الحصن.

وفي حال أظهر التقييم أن حالته غير مستقرة أو أنه يحتاج إلى فحوصات إضافية، يتم توجيهه إلى القاعة الحمراء لإجراء فحوصات إضافية كتخطيط القلب والدم والأشعة ومن ثم استشارة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان يحتاج النقل إلى المستشفى أو يمكنه العودة إلى المنزل.



في حال كانت نتيجة الفحص الذي أجراه في المركز سلبية يتم إرسال رسالة نصية قصيرة له لتوجيهه بمراجعة القاعة البنفسجية لإعادة إجراء الفحص مرة أخرى للتأكد من نتيجته، أما في حال كانت إيجابية فيتعين عليه زيارة القاعة الزرقاء ليتم فحصه وتقييم حالته من قبل الطبيب ومن ثم يتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني أو نقله إلى مرافق العزل.



يأتي مركز تقييم كوفيد-19 المتميز استكمالاً لجهود شركة أبوظبي للخدمات الصحية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، التي أعلنت مؤخراً عن افتتاح 9 مراكز جديدة للمسح ليصبح إجمالي المراكز التي تديرها 24 مركزاً في أنحاء الإمارات.