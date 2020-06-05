كيف تختارين سمكة لطفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 يونيو 2020 12:48 مساءً - عن تربية أسماك الزينة أصبحت هواية شائعة عند الأطفال، بين سن 6 – 15 سنة، ففي البداية تكون الأسباب حبهم لاكتشاف أسرار البحر، وقد يعتقدون أن سمكة واحدة في حوض البيت، سترفهم على أسرار قد لا يعرفها الكبار، وفي المرحلة الثانية، يتحول الأمر عندهم إلى هواية ممزوجة بالتعاطف والحزن إذا ماتت السمكة.

إن مشاهدة سباحة الأسماك في الحوض تمد الطفل بالراحة والاسترخاء وتقلل التوتر، كما أنّ حوض الأسماك في المنزل لا يشغل حيزًا كبيرًا في المنازل الصغيرة، وهي ليست صعبة على الإطلاق. تتميز أسماك الزينة بأنواعها العديدة وألوانها المختلفة، وتتشابه غالبًا في تربيتها وإطعامها، كما تعيش أغلب أسماك الزينة في المياه العذبة ما يجعل تربيتها في الأحواض المنزلية أكثر سهولة، وفيما يأتي إجابة مفصلة عن سؤال: "ما هي أنواع أسماك الزينة؟" وأشهر خصائص هذه الأنواع:

السمكة الذهبية

وهي أحد أنواع سمك الشبوط، تعيش في المياه العذبة، وتعد من أكثر أسماك الزينة شيوعًا وانتشارًا حول العالم، تتغذى على الطعام المصنع لأسماك الزينة والذي يتميز بالقليل من البروتين والكثير من الكربوهيدرات، لونها الشائع هو الذهبي أو البرتقالي، لكن العديد من أنواعها تمتلك ألوانًا أخرى كالأبيض، الأسود، وغيرها.

سمكة الملاك

هي سمكة شائعة يتراوح طولها ما بين خمسة إنشات وعرضها حوالي ثماني انشات، تعيش في المياه العذبة، سميت بسمكة الملاك بسبب شكلها المريح وحركة زعانفها الراقية، كما أنّها تتغذى على الطعام المصنع لأسماك الزينة ولا تشكل أي صعوبات عند تربيتها.

سمكة تترا الأشعة السينية

تعد من الأسماك التي يسهل تربيتها للمبتدئين، تعيش طويلًا وتحتمل أي تغيرات في ظروف الحوض، كما أنّ هذا يجعلها أكثر جمالًا، طولها تقريبًا إنش ونصف، وتتميز بسرعة سباحتها وكثرة حركتها، كما أنّها تفضل العيش في مجموعات، سميت بسمكة الأشعة السينية لأنّها لا تمتلك لونًا، لكن في العادة ذيلها يميل للون الأحمر، وزعانفها تتلون بالأصفر المشع، الأسود أو الأبيض.

سمكة التنين

وهي من أغلى أسماك الزينة حول العالم، ويعدّها الصينيون جالبة للحظ، تتميز بلونها الأحمر وحراشفها التي تشبه التنين.

سمكة كوي

هي سمكة مميزة بديعة الألوان، تسهل تربيتها وإطعامها، تمتلك غالبًا اللون الأحمر، لكن بعض أنواعها تمتلك ألوانًا أخرى كالبرتقالي، الأصفر، الأسود، الأبيض والأزرق.

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كيفية اختيار أسماك الزينة

1 - يجب توفير البيئة المناسبة لهذه الأسماك من حيث إضافة الأصداف وبعض الشعب المرجانية التي توفر أماكن لاختباء ونوم الأسماك، وفيما يأتي أهم ما يجب معرفته قبل شراء أسماك الزينة:

2 - انتبهي لحجم الأسماك مقارنة بحجم حوض السمك. وتعرفي على البيئة التي تعيش فيها السمكة والظروف التي يجب توفيرها. كيفية تكيف السمكة مع بيئتها الجديدة.

3 – اعلمي أن علاقة السمكة مع الأسماك الأخرى في حوض الأسماك، ضرورية فبعض الأنواع تفترس أنواعًا أخرى من أسماك الزينة. اسألي البائع عن سلوك السمكة، كالسباحة السريعة أو تفضيل السباحة قرب سطح الماء. نوع الطعام المناسب لها.

ما هو هي المعدات التي تحتاجها أسماكي؟

1 - الغذاء والماء والمرشح (الفلتر) والحرارة هي العناصر الأساسية التي ستحتاج إلى توفيرها للسمك المفضل لديك ولكن المواصفات الدقيقة ستعتمد على نوع السمك الذي تختاره، ومدى نموه وعدد من العوامل الأخرى .

2 - قد تحتاج إلى حوض سمك كبير بما يكفي لدعم نمو الأسماك ويجب أن يكون مزوداً بمضخة هوائية وسخان، وهناك قاعدة عامة لتحديد حجم الحوض المناسب، وهي أن الحوض يجب أن يكفي لوضع جالون واحد من الماء لكل بوصة من السمك كامل النمو

3 - تحتاج الأسماك الاستوائية إلى سخان، ولكن هناك بعض أسماك المياه العذبة (مثل الأسماك الذهبية) تفضل درجات حرارة أقل ولا تحتاج إلى سخان، ومن الأهمية بمكان أن تقومي بالبحث الخاص بك لمعرفة المعدات المحددة التي يحتاجها السمك الذي تفكرين في اقتناؤه، لزرع السعادة في طفلك.

4 - بالنسبة للغذاء فهناك أغذية تجارية متاحة للأسماك ويتم تصنيعها لتلبية الاحتياجات الغذائية لأنواع محددة من الأسماك عادةً ما يأتي طعام الأسماك على شكل رقائق أو كريات، ويمكن أيضاً أن يتم شراء أنواع خاصة من الطعام مثل الديدان أوالروبيان المالح، وهي متاحة في متاجر الحيوانات الأليفة وقد تكون هذه الأغذية حية أو مجففة.

5 - يفضل تغذية أسماكك بالأغذية المجففة عن الأغذية الحية، لأنها تقلل من خطر انتقال الأمراض وتأكدي من أن الطعام الذي تشترينه مناسب لأنواع الأسماك التي تمتلكها.

كم مرة يجب أن أنظف حوض الأسماك؟

يحتاج حوض الأسماك إلى تغيير الماء بشكل منتظم، كما يجب قياس الرقم الهيدروجيني للماء من أجل ضمان سلامة الأسماك، واعتمادًا على نوع الأسماك الموجودة في الحوض قد تضر لعمل تغيير جزئي للماء، بالإضافة إلى تغيير كامل للماء وتنظيف الحوض مرة واحدة شهريًا.

بعض الأسماك مثل السمك الذهبي تعرف بأنها تسبب فوضى إضافية وقد تتطلب تغيير الماء وتنظيف الحوض أكثر من مرة، كما أن الإفراط في التغذية سوف يلوث الماء بسرعة، ولمعرفة عدد المرات التي يجب أن تنظف فيها الحوض عليك مراقبة مستويات الرقم الهيدروجيني في الحوض ومراقبة أي ملوثات مرئية وسوف تعطيك فكرة جيدة عن عدد مرات التنظيف اللازمة.