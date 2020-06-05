5 تمارين لتعزيز صحة الرئتين.. منها الضحك والغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظل الظروف التي يعيشها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي يعتبر من الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، من المهم معرفة أفضل السبل لتعزيز صحة الرئتين لمقاومة المرض بشتى الطرق.

تضطلع الرئة بمهمة توفير الأكسجين اللازم للجسم بينما تعمل على تخليصه من ثاني أكسيد الكربون، وبالنظر إلى مدى أهمية تلك الوظائف، ليس مستغربا أن الجسم بأكمله يعاني عند الإصابة بمشاكل في الرئة.

لكن طبقًا لموقع "ذا باورفول بيشنت" الأمريكي، هناك 5 تمارين من شأنها مساعدتنا تحسين صحة الرئة، وهي كالتالي:

1- التنفس الحجابي

في التنفس بطريقة سليمة وصحية يتم استخدام الحجاب الحاجز، وهو عبارة عن جدار عضلي على شكل قبة موجودة بين القفص الصدري والبطن.

ويتمثل دور الحجاب الحاجز في مساعدة الرئة على الامتلاء بالهواء من خلال التحرك للأسفل ثم دفع الهواء خارج الرئتين بينما تتحرك للأعلى مجددًا، وتعرف هذه الطريقة باسم التنفس الحجابي أو البطني، حيث ترتفع البطن وتنخفض مع كل نفس.





2- التنفس مع زم الشفاه

غالبا ما تنتج أمراض الرئة المزمنة، مثل: الربو والتهاب الشعب الهوائية، عن وجود التهاب بالمسارات الهوائية التي تمنع دورة الهواء بالرئة، وعندما يحدث هذا الأمر، يحتجز الهواء الفاسد بالداخل مما يصعب مهمتها في امتصاص الهواء النقي (والأكسجين).

وهذه الحالة تجعلك تشعر بضيق في التنفس، لكن باستخدام تمرين التنفس مع زم الشفاه، فإنه يجبر الشعب الهوائية على البقاء مفتوحة لفترة أطول أثناء الزفير حتى يمكن طرد الهواء الفاسد واستنشاق مزيد من الهواء النقي.





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وتعتبر طريقة التنفس مع زم الشفاة تمرينًا بسيطًا يمكن أدائه بأي مكان وفي أي وقت، ويتم من خلال الشهيق، ببطء، عبر الأنف ثم الزفير عن طريق الشفاه الصارة، ويكون الهدف من هذه الطريقة استغراق ضعف الوقت أثناء خروج النفس، بمعنى إن أخذت شهيق لخمس ثواني، ستريد الزفير لعشر ثواني.

3- تمدد الأضلاع

كما يتضح من اسمه، يساعد هذا التمرين في تمدد العضلات، وهو ما يساعد الرئة على استنشاق هواء قدر المستطاق، ويحتاج هذا التمرين أن تؤديه وأنت واقف، في وضعية مستقيمة، مع وضع اليدين على الفخذين.

خذ شهيق ببطء حتى تمتلأ الرئة بالهواء تمامًا، احبس النفس لمدة 20 ثانية أو لأي فترة تناسبك، ثم اخرج الهواء ببطء، ثم استرح وبعدها يمكنك تكرار التمرين.





ويمكن لممارسة هذا التمرين بانتظام أن يساعدك على استنشاق مزيد من الهواء إلى داخل الرئة، ثم إخراجه بأكمله حتى لا يتراكم الهواء الفاسد بداخل الرئة.

4- الضحك والغناء

أي نشاط تعمل معه عضلات البطن تعمل معه عضلات الرئة، ويتحقق ذلك مع الضحك والغناء.

الغناء لا يزيد فقط من سعة الرئة، لكن يجبر أيضًا الهواء الفاسد على الخروج منها حتى يتمكن الهواء النقي من الدخول، وكذلك الحال مع الغناء، الذي يحرك الحجاب الحاجز، الذي يساعد أيضًا في زيادة سعة الرئة.

5- زيادة مستوى النشاط

زيادة مستوى النشاط اليومي، بشكل عام، يمكنها أن تقطع طريقًا طويلًا في تحسين صحة الرئة، فمثلا ممارسة شيء بسيط، مثل: المشي أو ركوب الدراجة الهوائية لا يعمل فقط كتمرين للرئة، بل أيضًا يساعد في تحسين صحة القلب والمزاج.