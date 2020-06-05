دراسة: كورونا يرفع مخاطر وفاة مرضى ضغط الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة نشرت، الجمعة، أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويدخلون المستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، يزيد احتمال وفاتهم مرتين أكثر ممن لا يعانون تلك المشكلة الصحية.

وقال المشرف على الدراسة في مجلة "يوروبيين هارت جورنال" فاي لي، طبيب القلب في مستشفى شيجينج في شيان الصينية: "من المهم أن يدرك المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة بكوفيد-19".

وقام باحثون في الصين وأيرلندا بمراجعة الحالات التي أدخلت مستشفى هيوشنشان في ووهان بين 5 فبراير/ شباط و15 مارس/ آذار.

وتبيّن أن ما يقرب من 30% من المرضى، أي 850 مريضا، يملكون تاريخا من ارتفاع ضغط الدم.

وتوفي 4% من هؤلاء المرضى مقارنة بما يزيد قليلا على 1% من 2027 مريضا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وبعد تحديد السن والجنس والحالات الطبية الأخرى، حسب الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الوفاة مرتين لدى المصابين بكوفيد-19.

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وفي مراجعة منفصلة لـ3 دراسات أخرى تشمل 2300 مصاب بكوفيد-19 في المستشفى نفسه، درس الباحثون تأثير أدوية ضغط الدم المختلفة على معدلات الوفيات.

ووجدوا، على عكس توقعاتهم، أن فئة من الأدوية تعرف باسم مثبطات "راس" التي تشمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، لم تكن مرتبطة بارتفاع معدل الوفيات.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة لينج تاو: "نقترح أنه على المرضى عدم توقيف علاجهم المعتاد لارتفاع ضغط الدم أو تغييره إلا بتعليمات من الطبيب".

ولفت الباحثون إلى أن دراستهم كانت قائمة على المراقبة ولا تستند إلى تجارب سريرية، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث قبل أن يتمكنوا من تقديم توصيات سريرية حازمة.