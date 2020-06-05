شكرا لقرائتكم خبر عن مع فتح حركة الطيران بالعالم.. إزاى تحمي نفسك من كورونا على متن الطائرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش مصر في الوقت الحالي عودة حركة الطيران وفتح المجال الجوي، كما قررت بعض الدول إعادة فتح حركة الطيران وتتخذ شركات الطيران ممارسات النظافة العامة والتعقيم استعداداً لفتح أبوابها للركاب، في هذا التقرير نتعرف على كيفية حماية نفسك من عدوى كورونا أثناء ركوبك الطائرة، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق حماية نفسك من عدوى كورونا أثناء ركوبك الطائرة

الطيران أو السفر الجوي لا يزال الخيار الأكثر أمانًا، لكن يجب تجنب جميع أنواع السفر غير الضروري في الوقت الحالي.

ومن المهم ملاحظة أنه لا يوجد قدر من الأساليب الوقائية يمكن أن يوفر ضمانًا كاملاً للسلامة أثناء السفر، بما في ذلك الرحلة.

هذا هو السبب في أنه من المهم أن تقيس جميع خياراتك، وتقييم عمرك وعوامل الخطر الأخرى مثل: الأمراض المزمنة ثم تقرر السفر بالطائرة من عدمه.

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وعلى الرغم من أن الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء أغطية الوجه والدروع سيوفر لك درجة معينة من الحماية، فإن خطر التعرض سيكون دائمًا موجودًا.

إذا اخترت السفر عن طريق الجو، يمكنك اختيار مقعد النافذة للطائرة لتجنب الاتصال بالأشخاص الذين ينهضون ويذهبون إلى الحمام أو الوصول إلى صناديق القمامة.

بالإضافة إلى ذلك، ليس الوقت الذي تقضيه في الطائرة هو الأكثر خطورة ولكن الوقت الذى تقضيه في المطار أثناء انتظار ركوب الطائرة هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى أن تكون أكثر يقظة ، وتتجنب الاتصال بالناس ، وأن تبقي يديك بعيدًا تمامًا عن وجهك، والأهم من ذلك أن تكون على دراية بما تلمسه.

وتذكر أهمية ارتداء قناع الوجه أو الكمامة و يجب أن تغطي أنفك وفمك وألا تكون فضفاضة أو واسعة بحيث لا تسمح بمرور أي شىء.