قراد مميت يثير المخاوف بمرض فيروسي جديد في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت منطقة سيبيريا الروسية إلى غزو من القراد مصاص الدماء، الذي يقول الخبراء إنه يتضمن سلالات متحولة جديدة ومميتة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن نطاق تفشي هذه الحشرات جعل المستشفيات التي تعاني بالفعل من حالة طوارئ مستمرة بسبب فيروس كورونا المستجد، غير قادرة على التعامل مع الإصابات إذ لا تتوفر لقاحات وأدوية كافية لعلاج الأمراض التي يمكن أن يلحقها القراد بالبشر.

ومن المتوقع وصول إمدادات جديدة من الأدوية واللقاحات يوليو المقبل، بالرغم من أنه ينبغي حقن المصاب به خلال 4 أيام فقط من اللدغة، ما دعا إلى حث الناس على البقاء في منازلهم مجددا بالرغم من الفتح التدريجي للبلاد.

ويحمل 2% من القراد التهاب الدماغ الفيروسي الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ وقتل أكثر من 150 ألف شخصا في 2015. بينما يمكن أن ينقل ثلث القراد مرض لايم الذي يهاجم المفاصل والقلب والجهاز العصبي، وفقا لتقارير مركز الوبائيات والنظافة في المنطقة.

وقال الأطباء في سيبريا إن هذا الحيوان العنكبوتي المتحول يمتلك الإمكانيات الأسوأ لسلالاتين شائعتين من القراد في روسيا وهما قراد التايجا وقراد بافلوفسكي الخبيث.

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وأصبحت ضواحي مدينة كراسنويارسك موبوءة بما يعادل 214 قرادة لكل كيلومتر مربع، وعادة ما يكون الرقم الطبيعي 0.5 فقط. وتعرضت كراسنويارسك وحدها 428 لدغة أكثر من عدد لدغات القراد المعتاد.

كما شهدت نوفوسيبيرسك قفزة بنسبة 150% بين الأشخاص الذين يطلبون المساعدة الطبية بعد معاناتهم من القراد النشط بشكل غير طبيعي ويقوم باللدغ تحت الجلد في الأوعية الدموية. وتم نقل 22 شخصا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بالتهاب الدماغ.

وفي منطقة سفيردلوفسك في جبال الأورال تعرض 17،242 شخصا إلى لدغات القراد من بينهم 4334 طفلا، ويقال إن 36% منهم مصابون بمرض لايم.

وتنتقل القرادة إلى البشر من العشب الطويل والقصير ثم تعثر على مكان تدلغهم فيه وبعدها تقوم بامتصاص دم الضحية من خلاله. ويجب على كل شخص عضه القراد طلب المساعدة الطبية فورا للتحقق ما إذا كان المخلوق حاملا لأي عدوى. ويقال إن الشتاء المعتدل من الأسباب الرئيسية لارتفاع أعداد القراد.

ويأتي ارتفاع لدغات القراد والأمراض المصاحبة لها برغم فرض روسيا إغلاقا حتى وقت قريب بسبب كوفيد-19.