شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة والمشروبات تؤذى جهازك المناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار وباء كورونا أصبح الحفاظ على عمل نظام المناعة وتقويته أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث وجد العلماء أن تجهيز الجسم لمحاربة مسببات الأمراض يجب أن يكون على رأس أولوياتنا أحد أفضل الطرق لبدء جهاز المناعة في جسمك هو تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي اليومي، لكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات تؤذى جهازك المناعي يجب الابتعاد عنها، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

في حين أنه من المهم التخطيط لوجباتنا بطريقة تتضمن الأطعمة المعززة للمناعة، إلا أنه من المهم أيضًا الانتباه إلى العناصر الغذائية التي تضعف قدرة الجسم على إيقاف الهجمات القادمة من البكتيريا والفيروسات، حيث قد نتناول المنتجات المحملة بالسكر والمنتجات المصنعة التي تضر بقدرة الجسم على درء الأمراض.

أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على قوة نظام المناعة

الصودا والمشروبات الغازية

هذه المشروبات مليئة بالسعرات الحرارية غير الضرورية، كما أنها لا تحتوي على الألياف، لذلك لا تشعر بالامتلاء بعد شربها ويصعب التحكم في الكمية، فهي لا تحتوي فقط على سعرات حرارية فارغة، ولكن استهلاكها غير المراقب يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن والسمنة.

نظرًا لأن العديد من التقارير قد ربطت بالفعل السمنة بجهاز المناعة الضعيف، يُنصح بشدة بمراقبة تناول الصودا والمشروبات المحلاة الأخرى.

Advertisements

القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

على الرغم من أن تناول فنجانًا أو اثنان من القهوة لن يضروا، إلا أن زيادة شرب القهوة طوال اليوم يضعف المناعة، ومن المهم ملاحظة أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يفرز مستويات عالية من الكورتيزول مما قد يغير استجابة الجهاز المناعي.

الحلوى والسكريات المصنعة الأخرى

بينما نتوق جميعًا لشيء حلو من حين لآخر، فإنه يصبح مشكلة للجسم، والأطعمة المحملة بالسكر تساهم بالفعل في تفاقم الالتهاب الموجود، مع زيادة علامات الالتهاب، يضعف الجهاز المناعي.

البطاطس المقلية وأجنحة الدجاج وجميع المنتجات المقلية

على الرغم من كونها لذيذة، فإن تناول المنتجات المقلية بما في ذلك البطاطس المقلية وأجنحة الدجاج، لا يعني سوى مشكلة للجسم، حيث أنها غنية بالملح الذي يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وكلاهما يضعف جهاز المناعة. كما أن محتوى الدهون المشبعة العالية في المنتجات المقلية يسبب دمارًا لميكروبات الأمعاء مما يؤثر مرة أخرى على المناعة، تزيد هذه المنتجات أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.