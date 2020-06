شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون: التنفس الطريقة الأكثر شيوعًا لانتشار كورونا والأسطح دورها أقل والان مع تفاصيل الخبر

قال علماء صينيون، إن التنفس فقط أو الحديث يمكن أن يكون "الطريقة الأكثر شيوعًا لانتشار الفيروسات التاجية" .ويدعي الخبراء وفقا لتقرير جريدة " thesun"، أن الأدلة تظهر أن الأشخاص الذين يعانون من Covid-19 يخرجون ملايين جزيئات الفيروس في الساعة، حتى لو كانت لديهم أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض.

ويقول الباحثون من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بكين، إنه هذا البحث يسلط الضوء على أهمية ارتداء أقنعة الوجه أو أغطية الوجه في الأماكن العامة.



التحدث ينقل كورونا

وحتى الآن ، تم نصح البريطانيين فقط بارتداء وسائل النقل العام أو في الأماكن العامة مثل محلات السوبر ماركت لمنع الأشخاص عديمي الأعراض من نشر الفيروس، حيث كان يعتقد في السابق أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي عبر قطرات من السعال أو العطس فقط.

بالنسبة للدراسة الجديدة ، التي تم نشرها عبر الإنترنت ولم يراجعها علماء آخرون بعد ، قام الباحثون بتجنيد 35 مريضًا من Covid، وجمعوا ما يقرب من 300 عينة فيروسية من أنفاسهم وأسطحهم وهواءهم داخل المستشفيات.

وجد الباحثون ، بقيادة البروفيسور جيانكسين ما ، في المتوسط ​​أن هناك 3 أضعاف كمية الفيروس في تنفس المريض مقارنة بوجود الفيروس على الأسطح، كما كان حملهم الفيروسي أعلى 4 مرات مما هو عليه في عينات الهواء من غرف المستشفيات والممرات.

وقال البروفيسور ما: "هذه الملاحظات لا تدعم الاعتقاد السائد بأن النقل المباشر عن طريق الاتصال بالسطوح يلعب دورًا رئيسيًا في انتشار Covid-19".



انهيار نظرية نقل الاسطح لنقل الفيروس نظر الباحثون إلى أنواع مختلفة من الأسطح لمعرفة ما إذا كانت أي منها أكثر تلوثًا من غيرها، ووجدوا أن المراحيض لديها أعلى معدل لفيروس كورونا بنسبة 16.7 %.

وأعقب ذلك أرضيات المستشفيات بنسبة 12.5 % ، وصناديق والأبواب ولدرابزين بنسبة 4 %.

وفوجئ العلماء عندما وجدوا أن 2 فقط من بين 22 مسحة مأخوذة من الهواتف المحمولة بها مستويات يمكن اكتشافها من الفيروس.

وأضافوا: “يشار إلى قطرات الجهاز التنفسي الكبيرة وناقلات الاتصال المباشر في الوقت الحاضر هى طرق نقل رئيسية لطائرة Covid-19، وتشير الدلائل من عملنا إلى أن انبعاث الزفير قد يكون أهم آلية لانتقال فيروس كورونا ، والتي كان من الممكن أن تساهم إلى حد كبير في حالات العدوى العنقودية والوباء المستمر.

"وبناءً على ذلك ، فإن تدابير مثل التهوية المحسنة واستخدام أقنعة الوجه ضرورية لتقليل خطر الإصابة بفيروس CoV-2 المحمولة جواً."



كبار السن يوزعون الفيروس بالزفير أكثر من الشباب وأشار الباحثون أيضًا إلى أن كمية الزفير التي تم استنشاقها تعتمد على مرحلة المرض وكذلك أعمارهم، فوجدوا أن معدل انبعاث النفس كان أعلى خلال 3 أيام من ظهور الأعراض - عند 105 جزيئات فيروسية في الدقيقة، وأظهرت التقارير السابقة أيضًا أن الحمل الفيروسي في مسحات الحلق كانت أعلى في هذه المرحلة.

يقترح الباحثون أيضًا أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يزفرون الفيروس أكثر من الشباب، ومع ذلك ، قد يحتاجون إلى اختبار عينة أكبر للتأكد.

تأتي هذه الملاحظات، بعد أسابيع فقط من دراسة كشفت أن قطرات الكلام الناتجة عن ناقلات المرض بدون أعراض هي طريقة انتقال فيروس كورونا.

استخدمت الدراسة ، التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Science في الولايات المتحدة ، ملاحظات حساسة تشتت ضوء الليزر التي كشفت أن الكلام الصاخب يمكن أن ينبعث بالفعل آلاف القطرات في الثانية.