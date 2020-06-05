إسرائيل تسجل 118 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 17495

داوود عبدالرؤوف - القدسالجمعة 2020/6/5 12:30 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت إسرائيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و495 حالة، حسب بيان لوزارة الصحة.
وقالت الوزارة إن 30 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و33 متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات أنها طفيفة، كما يعيش 23 من المصابين على أجهزة التنفس.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن 15 ألفا و13 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.
وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بالفيروس.
وقالت صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية إن غالبية المصابين هم من الطلاب وذويهم والمعلمين، لاتة إلى أنه في يوم واحد دخل 6865 طالبا إضافيا إلى الحجر الصحي، بحسب معطيات وزارة التعليم.
وأضافت: "تم في الأيام الأخيرة تشخيص إصابة 301 طالبا ومعلما بالفيروس".
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