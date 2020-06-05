القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 8840 إصابة مؤكدة، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء واربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى وديالي.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة،ـ مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 271 حالة.
وجرى تسجيل 243 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 4338 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 4231، منهم 50 في غرف العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 672 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.