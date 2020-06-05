العراق يسجل 672 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة.



وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 8840 إصابة مؤكدة، توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء واربيل وواسط والديوانية وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى وديالي.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة،ـ مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 271 حالة.

وجرى تسجيل 243 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 4338 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى الآن 4231، منهم 50 في غرف العناية المركزة.