90 % معدل الشفاء من كورونا في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8003، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 208 بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7195 بعد تعافي 329 آخرين، بما معدله 90% من الشفاء.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 253 ألف حالة بعد الكشف المخبري.