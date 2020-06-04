شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديلي ميل البريطانية: الدجاج يحمل فيروسا جديد قاتلا للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأ طبيب أمريكي يدعى مايكل جراجر من مزارع الدجاج وقال أنها قد تأوي فيروس جديد يقتل نصف البشر، وأخطر من كورونا، مشيراً إلى علاقتنا بالحيوانات تعرضنا للأوبئة، حيث انتقلت أمراض عديدة للبشر من الحيوانات، فهل تكون مزارع الدجاج سبباً في نهاية العالم بوباء جديد؟.

هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو، بحسب موقع "دايلي ميل" البريطانية.

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