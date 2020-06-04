أصغر رئيسة حكومة في العالم تأمل في إنجاب ابنها الثاني قبل انتهاء ولايتها

هلسنكي - لايف ستايل
أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، أصغر رئيسة حكومة في العالم البالغة 34 عاما من العمر، عن أملها بإنجاب طفل قبل انتهاء فترة رئاستها للحكومة، قائلة في مقابلة مع مجلة "مي نايست" الفنلندية: "آمل كثيراة بزيادة في عائلتنا، شقيق أو شقيقة صغيرة لإيما (ابنتها الأولى البالغة سنتين من العمر)"، موضحة أنها لا تريد الانتظار حتى نهاية مسيرتها السياسية، لأن مسألة العائلة "آنية" بالنسبة إليها.
يذكر أن سانا مارين تولت رئاسة الحكومة الفنلندية نهاية العام الماضي لتصبح أصغر رئيسة حكومة في العالم، وجدير بالذكر أيضًا أن في التاريخ الحديث، إمرأتين فقط من النساء في قيادة الدول، أنجبتا خلال وجودهما في المنصب، وهما رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في 2018 ورئيسة الوزراء الباكستانية بينظير بوتو في 1990.
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