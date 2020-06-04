تسجيل 189 إصابة جديدة بكورونا في السودان

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 189إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 وفيات، ليرتفع عدد المصابين منذ بداية الجائحة إلى 5499 إصابة منها 4313 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات 314 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى تماثل 86 حالة للشفاء، منها 34 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين 1711.
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