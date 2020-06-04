روسيا تسجل 169 وفاة و8831 إصابة بكورونا

سجّلت روسيا 169 حالة وفاة و 8831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيان بأن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 5384 حالة وفاة و441108 إصابات، مشيرًا إلى أن 8666 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 204623 مصابًا. قد يهمك ايضا: روسيا تسجل 8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا روسيا تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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