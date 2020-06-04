سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و ست حالات وفاة . وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالة وفاة . قد يهمك ايضاًً: اليابان تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.