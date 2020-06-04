المغرب تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب اليوم 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين منذ بدأ الوباء إلى 7967، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 207 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 7160 بعد تماثل 294 شخصًا للشفاء، فيما اُستبعدت 249 ألفًا و 556 حالة بعد الكشف المخبري.

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