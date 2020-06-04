فتاة يابانية تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من أعلى منحدر خلال التزلج

نجت فتاة يابانية تبلغ من العمر 11 عاما، بأعجوبة بعد سقوطها من أعلى منحدر خلال التدريب، حيث وصف الأطباء حالتها بأنها محظوظة للبقاء على الحياة بعد تعرضها لكسر فى الجمجمة.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية أن الفتاة طارت فى الجو، من على لوح التزلج الخاص بها من أعلى منحدر وهبطت على أرض صلبة، حيث من المقرر أن تصبح أصغر لاعبة أولمبية صيفية، وكان من المقرر أن تشارك فى أولمبياد طوكيو.

وأوضح التقرير أن الفتاة نقلت جواً إلى المستشفى ومن المتوقع الآن أن تتعافى بالكامل، على الرغم إصابتها بكسر فى يدها ومعصمها وجمجمتها.وقال والد الفتاة التى تدعى براون "تعرضت لأكبر سقوط لها على الإطلاق وهى محظوظة لبقائها على قيد الحياة، حيث هبطت على رأسها و يدها، وعندما جاءت إلى المستشفى لأول مرة ، كان الجميع خائفين على حياتها".

ونشرت براون لقطات لسقوطها على صفحتها على إنستجرام ويوتيوب، في مقطع فيديو تضمن أيضًا لقطات لحملها على متن المروحية وتواجدها في المستشفى.وتحدثت براون خلال تواجدها على سريرها في المستشفى، قائلة "لا أنشر عادةً تلك الأشياء أو أتحدث عنها لأنني أريد أن يرى الناس المتعة في ما أفعله، لكن هذا كان أسوأ سقوط لى، أريد فقط أن يعلم الجميع أننى فى حالة جيدة، لا تقلقوا أنا بخيرو سأعود أفضل من ذلك".

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يشار إلى أن براون ولدت فى اليابان لأم يابانية ووالد بريطانى. وتقضى معظم وقتها فى التدريب فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث وقع حادثها.

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