إغلاق إشعارات الهاتف قد يدل على خيانة الشريك

حدد خبراء العلاقات إعداد آيفون الشائع الذي يمكن أن يكون علامة على أن شريكك حياتك يخونك ويمكن أن يشير إلى أنه يخوض علاقة غرامية.

وتتيح الهواتف الذكية للمستخدمين "إخفاء" معاينات رسائلهم الشخصية ووسائط التواصل الاجتماعي، مما يمنع الآخرين من قراءتها أثناء قفل الهاتف. وهذا ليس الإعداد الافتراضي على أي هاتف، وبالتالي يجب تحديده كتفضيل شخصي، وخيار يمكن أن يعتبره البعض مثيراً للشك.

وقالت ديبي ريفرز، خبيرة العلاقات لصحيفة ديلي ميل "لقد سهلت الهواتف الذكية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخيانة أكثر من أي وقت مضى، فهي تسمح للناس بالتواصل مع الآخرين الذين لن يتمكنوا عادةً من التواصل معهم".

وتشجع ديبي الناس على معرفة سبب إخفاء شركائهم إشعارات هواتفهم، ولكن يجب القيام بذلك بعناية، فالبعض يفعلون ذلك فقط لأنهم يفضلون كتم الإشعارات المزعجة. ويمكن للشك المفرط أن يخلق مشاكل لم تكن موجودة في المقام الأول والعديد من العلاقات تنهار بهذه الطريقة.

ووجد موقع Ashley Madison أن 56% من حالات الخيانة الزوجية يستخدم أصحابها الهواتف المحمولة، مقابل 44% للبريد الإلكتروني، و20% لمواعد التعارف، و20% لمواقع التواصل الاجتماعي، و11% يملكون هاتفاً سريا.

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ونظراً لأن الهاتف المحمول هو الطريقة الأولى للتواصل، فمن المنطقي أن يحاول الغشاشون إخفاء الرسائل الواردة أو المكالمات عن شركاء حياتهم.

لكن خبيرة العلاقات ميغان لوسكومب لا تعتقد أن هذا الإعداد هو "علامة" على الخيانة الزوجية، بل يمكن أن يدل على انعدام ثقة الشخص بنفسه، ولا يجب التسرع بالحكم على من يفعل ذلك، بل الافضل التروي وتقصي الحقيقة قبل إصدار الحكم على شريك حياتك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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