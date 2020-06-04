مغتربة جاءت من السعودية نقلت فيروس "كورونا" إلى 42 شخصًا في لبنان

كشف وزير الصحة حمد حسن عن مغتربة أتت من السعودية ونقلت عدوى فيروس "كورونا" الى ٤٢ شخصاً في برجا. وقال حسن: "هناك من يتصرّف بخفة ويؤذي الاغتراب وعندما يلتزم الوافدون نبحث في فتح المطار". وتابع: "غدا اجتماع مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب إما الحجر المنزلي الاجباري مع تعهد للعائدين او تحويل الحالات الايجابية الى المستشفيات الحكومية". وأضاف: "وقعت قرار إعادة فتح دور الحضانة ابتداء من 8 حزيران ولكن بنسبة 25%". Advertisements قد يهمك أيضا : سيدة تستخدم "الفيديو كول" لرؤية طفلتها بعد الولادة بسبب إصابتها بـ"كورونا" سيدة تهرب من فيروس"كورونا" في تركيا لتلقى نهاية مأسوية

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