شكرا لقرائتكم خبر عن هل «البعوض» أداة محتملة لنقل «كورونا» في الصيف؟.. إليك الإجابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف، تعود آفة البعوض مرة أخرى، وبالنظر إلى القائمة الطويلة من الأمراض التي ينقلها البعوض، بما في ذلك فيروس زيكا والملاريا وحمى الضنك وغيرها، فإن القلق بات متزايداً بشأن احتمال نقل هذه الحشرة لفيروس كورونا.

ووفقاً لبحث أجري بتاريخ 15 أبريل في مركز برو بوبليكا، ستبدأ وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في التحقيق فيما إذا كانت لدغات البعوض وسيلة محتملة لانتقال فيروس كورونا. وبحسب الباحثين فإن احتمالات الإصابة بفيروسات كورونا عن طريق البعوض منخفضة للغاية.

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وتقول البروفيسورة لين بوستون من مركز “آيكون هيلث” إنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن ينقل البعوض الفيروس من شخص لآخر.

وأضافت: “بما أن البعوض يتغذي على دم الشخص الذي يلدغه، فإن فيروس كورونا يجب أن يكون في دم هذا الشخص، ويتم نقله إلى الغدد اللعابية للبعوض لكي ينتقل إلى أشخاص آخرين”.

وبحسب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن البعوض أو القراد يمكن أن ينشر فيروس كورونا، بحسب ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني.