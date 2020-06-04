5 أسباب لزيادة الوزن المفاجئ عند الأطفال.. و6 نصائح لمواجهته

زيادة الوزن عند الأطفال من المشكلات التي من الممكن أن تؤثر على صحته في المستقبل، وقد يتعرض إلى أمراض مثل القلب والسكري وغيرها، وتكون زيادة الوزن عادة ناتجة عن النظام الغذائي السيئ، وقلة الحركة أو لأسباب وراثية، ونستعرض معكم أسباب زيادة الوزن المفاجئ للأطفال.





5 أسباب لزيادة الوزن المفاجئ عند الأطفال:

1- النظام الغذائي غير الصحي:

النظام الغذائي غير السليم يؤدي إلى زيادة الوزن عند الأطفال، وخاصة عند تناول الأطعمة المعبأة والتي تحتوي على الألوان الصناعية ومكسبات اللون والرائحة، والأطعمة التي تحتوي على الدهون والإعتماد على تناول الوجبات السريعة والاطعمة الخفيفة المصنعة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

2- عدم ممارسة الرياضة:

اكتساب الطفل للوزن قد يكون ناتج عن عدم ممارسة الرياضة، وبالتالي زيادة السعرات الحرارية بالجسم وعدم حرقها، وتعتبر الرياضة إختيار جيد للأطفال بدلا من مشاهدة التلفاز والمكوث أمام الحاسوب والألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى عدم نشاط الطفل، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالسمنة والأمراض في المستقبل.





3- العوامل الوراثية:

عادة تنتشر السمنة بين الأطفال نتيجة الوراثة الناتجة عن أحد الوالدين الذي يعاني من السمنة، او الإصابة بأحد الأمراض الوراثية التي من الممكن أن تصيب الطفل، ومنها متلازمة برادر ويلي أو متلازمة كوشينج والتي تتسبب في إنتاج الكورتيزول وهو أحد الهرمونات التي تساعد على تنظيم معدلات السكر وضغط الدم، وإن إنتاجها بشكل كبير عند الأطفال مما يؤدي إلى إبطاء نمو الطفل، والإحتفاظ بالدهون وخاصة في منطقة البطن.

4- الحساسية والربو:

ذكر موقع the healthy أن الربو والحساسية لا يؤديان بشكل مباشر في الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، ولكن الأطفال التي تعاني من الربو أو الإلتهاب بالأنف قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، نظرا لصعوبة مشاركة الأطفال في ممارسة الرياضة، كما أن علاج الربو والحساسية يحتاج إلى مضادات الهيستامين والستيرويدات التي يمكنها أن تساهم في زيادة الوزن للطفل بشكل مفاجيء.

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5- الحالة النفسية للطفل:

الأطفال الذين يصابون بحالة نفسية سيئة مثل التوتر والقلق نتيجة أحد الظروف الإجتماعية قد يعانون من تناول الطعام بشكل مفرط، مما يجعلهم يصابون بالزيادة في الوزن والسمنة.





6 نصائح لمواجهة زيادة الوزن عند الأطفال:

1- الحرص على تقديم إلى الأطفال الخضروات والفواكه مع التقليل من الحلويات.

2- التقليل من الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية.

3- ممارسة النشاط البدني للطفل واختيار أحد أنواع الرياضة المحببة إليه مما يساعد على حرق الدهون بالجسم.

4- تقديم إلى الأطفال اللذن يعانون من زيادة الوزن الألبان التي تحتوي على القليل من الدسم.

5- عدم تناول الطعام أمام التلفاز، وتخصيص وقت محدد للطعام.

6- النوم مبكرا له دور في التقليل من معدل الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وهذا نتيجة عمل الهرمونات أثناء النوم ليلا مما يمنع تراكم الدهون بالجسم.