شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما معدل قياس نبض القلب الطبيعى وكيف تقيسه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معدل ضربات القلب أو معدل النبض هو عدد المرات التي ينبض فيها قلبك في دقيقة واحدة وتختلف معدلات ضربات القلب من شخص لآخر ويكون أقل عندما ترتاح وأعلى عند ممارسة الرياضة وإذا كنت تتناول أدوية القلب، فإن تسجيل نبضك يوميًا وإبلاغ الطبيب بالنتائج يمكن أن يساعده في معرفة ما إذا كان العلاج يعمل أم لا، في هذا التقرير نتعرف على معدل قياس نبض القلب الطبيعى، وفقاً لموقع "webmd".

لا يعني نبض القلب الأسرع بالضرورة ارتفاع ضغط الدم، لكن عندما يسرع قلبك، مثل وقت التمرين ، يجب أن تتوسع الأوعية الدموية للسماح بمرور المزيد من الدم.

كيف يمكنني قياس معدل ضربات القلب؟

هناك عدد قليل من الأماكن على جسدك حيث يسهل قياس نبضك:

-داخل معصميك

-داخل مرفقيك

-جوانب رقبتك

-أعلى قدميك

ضع أطراف السبابة والأصابع الوسطى على بشرتك، اضغط برفق حتى تشعر بنبض الدم تحت أصابعك، قد تحتاج إلى تحريك أصابعك حتى تشعر بها.

احسب الإيقاعات التي تشعر بها لمدة 10 ثوانٍ.

اضرب هذا الرقم في ستة للحصول على معدل ضربات القلب (أو النبض) في الدقيقة.

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ما الأشياء التي تؤثر على معدل ضربات القلب؟

بخلاف التمرين تتضمن الأشياء التي يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب ما يلي:

الطقس، قد يرتفع نبضك قليلاً في درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة.

-الوقوف، قد ترتفع لحوالي 20 ثانية بعد أن تقف من الجلوس لأول مرة.

-المشاعر. يمكن أن يرفع الإجهاد والقلق معدل ضربات قلبك. قد ترتفع أيضًا عندما تكون سعيدًا أو حزينًا جدًا.

-مقاس الجسم. يمكن أن يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة الشديدة نبض أسرع قليلاً.

-الأدوية. تعمل حاصرات بيتا على إبطاء معدل ضربات القلب. الكثير من أدوية الغدة الدرقية يمكن أن تسرعه.

-الكافيين والنيكوتين. القهوة والشاي والصودا ترفع معدل ضربات القلب وكذلك يفعل التبغ.

ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي؟

عادة ما يكون معدل ضربات القلب الطبيعي للراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة.

قد يختلف رقمك ويميل الأطفال إلى الحصول على معدلات ضربات القلب أثناء الراحة أعلى من البالغين.

أفضل وقت لقياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة هو مباشرة بعد الاستيقاظ في الصباح، قبل البدء في التحرك أو تناول أي كافيين.