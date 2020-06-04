تعرف على موعد التوصل للقاح فيروس كورونا

الخميس 4 يونيو 2020

أكد مؤسس شركة ميكروسوفت، والملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أنه في أحسن الأحوال، قد يتم التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي، لكن الأغلب أن يحدث ذلك خلال العام المقبل 2021.



وأوضح غيتس، أن هناك ضرورة لإنشاء مصانع في مختلف أنحاء العالم لتوفير اللقاحات في جميع البلدان التي يتفشى فيها الوباء، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج اللقاحات تتراوح بين 10 مليارات إلى 20 مليار دولار أمريكي.

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وشدد الملياردير الأمريكي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، على توفير اللقاح للجميع، دون حرمان لأحد بسبب الفقر.

ولفت إلى أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس تعمل على مجموعة من المشاريع، وتحاول مقارنة المعطيات المتوفرة، حتى تقرر الأفضل والانتقال للمرحلة الثالثة المتمثلة في اختبار سلامة اللقاح.

وأضاف: "سنبدأ التصنيع في وقت ما من العام المقبل، وأتوقع أن نتمكن من تسريع العملية بفضل الجهود الكبيرة التي نبذلها".