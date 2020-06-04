7 خطوات لمنع انتشار عدوى كورونا في منزلك.. دليلك الشامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أجل حماية كل من يعيش بالمنزل، من المهم زيادة اليقظة والاستعداد تحسبا لبدء ظهور أي أعراض مشابهة للإنفلونزا على أحد أفراد العائلة.

وطبقا لتقرير أعدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتسم فيروس كورونا المستجد بالذكاء في قدرته على التخفي، لكن في كل الأحوال يتعين عليك الاستعداد تحسبًا لأي طارئ، ومن أجل مساعدتك على ذلك، نقدم مجموعة من التدابير الواجب اتباعها حال أصيب أحد أحبائك بالعدوى.

ماذا تفعل لتقليص انتشار عدوى كورونا داخل منزلك؟

1- العزل



يتعين على الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض البقاء بالمنزل لمدة 7 أيام مع أول يوم لظهور أعراضه.

ويجب على باقي أفراد الأسرة اتباع العزل أيضًا، لمدة 14 يومًا تبدأ مع أول يوم ظهرت الأعراض بين الأسرة، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.





حال ظهور الأعراض على أي فرد آخر من الأسرة في إطار نفس الوقت، سيحتاجون للبقاء بالمنزل لمدة 7 أيام تبدأ مع بداية ظهور الأعراض، حتى 14 يومًا.

وهذا العزل يعني أنه لا يتعين عليك مغادرة المنزل، ولا حتى من أجل ممارسة الرياضة أو التسوق.

وإن كنت مصابًا بـ"كوفيد-19"، ربما سيستمر السعال لعدة أسابيع، على الرغم من شفائك من عدوى فيروس كورونا الجديد، لكن لن تحتاج لمواصلة العزل الذاتي لأكثر من 7 أسابيع إن استمر السعال دون أعراض المرض الأخرى.

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2- التباعد

عليك افتراض أن كل من في المنزل مصابون بالعدوى، حتى بدون ظهور الأعراض، لذا يمكنك تقليص مخاطر نشر الفيروس بالحفاظ على مسافة المترين من الجميع في كل الأوقات، مع مراعاة النوم بمفردك إن كان ممكنًا.





ويمكنك البقاء في غرفة منفصلة حال كان ذلك في الإمكان، لتجنب التجمع في غرفة واحدة، كما يمكنك الحصول على الطعام وتناوله بغرفتك، كما يحظر مشاركة المناشف والملابس.

3- غسيل اليدين

أفضل طريقة لحماية الآخرين من التقاط الفيروس هي التأكد من قيام جميع أفراد الأسرة بفرك اليدين بانتظام باستخدام الصابون ولمدة 20 ثانية، ويجب استخدم مناشف منفصلة لتجفيفها، وغسلها بانتظام على درجة حرارة 60 درجة مئوية.

4- التهوية

يجب الحفاظ على تهوية أماكن مثل المطبخ والمراحيض وغرف الجلوس جيدًا، وترك النافذة مفتوحة لتجديد الهواء.

5- النظافة

إن كنت تتشارك المرحاض، يجب مسح الأسطح بعد كل استخدام باستخدام أحد المنظفات القوية ضد الفيروسات والبكتيريا، فضلًا عن غسل جميع الأواني الفخارية وأدوات المائدة بغسالة الأطباق، إن كان ممكنًا.

6- سلة القمامة

ضع أي مناديل أو قطع القماش المستخدمة في التنظيف بالكيس المخصص للقمامة، واربطه جيدًا واعزله بعيدًا عن باقي النفايات لمدة 72 ساعة، ثم بعدها إلقي به في سلة النفايات العادية كالمعتاد.

7- غسيل الملابس

حاول عدم هز الملابس التي تحتاج للغسيل؛ لأن ذلك قد ينشر الفيروس، ثم يجب غسلها على أعلى الدرجات حسب المكتوب بإرشادات غسيل الملابس، مع مراعاة غسل اليدين جيدا بعد انتهاء التعامل مع الملابس المتسخة.