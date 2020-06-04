شكرا لقرائتكم خبر عن #احذفوا_لعبة_ببجي يتصدر تويتر و«الأزهر» يحذر.. ما السر وراء الحملة المفاجئة؟ (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت صباح اليوم، عبر موقع التدوين تويتر، في مصر وأكثر من دولة عربية منهم السعودية مطالبات بضرورة حذف تطبيق اللعبة الشهيرة ببجي بسبب التحديث الجديد الذي طرأ عليها.

في التحديث الجديد، ظهرت في إحدى خرائط اللعبة تماثيل جديدة تقوم بحركات تشبه عبادة الأصنام، وذلك من أجل الحصول على معدات جديدة، حيث يجب على كل لاعب أن يؤدي حركات تشبه الصلاة أما أصنام للحصول على المزيد من الدعم والمزايا.

على الفور تصدر هاشتاج #احذفو_لعبه_ببجي للمطالبة بحذف اللعبة وعدم ممارستها مرة آخرى، ومن ضمن التعليقات التي جاءت عبر الهاشتاج: «أنا والله حذفتها من جوالي ومن الآيباد علشان الله ربي يعوضني خير منها حسبي الله ونعم الوكيل هذا غزو فكري للشباب واللاطفال حسبي الله ونعم الوكيل»، وعلقت آخرى: «آخرتها يسجدوا للصنم أنا من البداية مش مرتاحلها ولا فتحتها أساسا الحمدلله ..».

بينما قال آخر: «طبيعي المطورين للعبه يعملو حاجه زي كده لأن أغلب اللي بيلعبوها شباب وأطفال غير واعي بلا رقابة أسرية وبقي متعلقين بيها جدا ومهووسين بيها أوي وبيتكلمو عنها وواخده كل وقتهم وممكن يعملو أكتر من كده ويضيفو ليها مخالفات أكتر من كده بسبب الجهل وعدم الرقابة».

على خلفية الهاشتاج والتحديث الجديد للعبة، أصدر مركز الأزهر للفتوى الإليكترونية، بياناً يحذ من خطورة اللعبة، وقال في بيانه: «وكان من بين هذه الألعاب لعبة بابچي «pubg» الإلكترونية بعد تكرر حوادث الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها -وبسبب غيرها من الألعاب المشابهة لها- في وقت سابق، ولم يتوقف خطرها عند ما سبق ذكره فحسب، وإنّما تجاوزه إلى التأثير بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا؛ ليزداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها؛ بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة» .

وتابع البيان: «لجوء طفل أو شاب إلى غير الله سبحانه لسؤال منفعةٍ أو دفع مَضرَّةٍ ولو في واقع إلكتروني إفتراضي ترفيهي؛ أمر يشوش عقيدته في الله خالقه سُبحانه، ويُهوِّن في نفسه عبادة غيره ولو كان حَجَرًا لا يضر ولا ينفع، ولذا، يُكرر المركز تأكيده حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدّين، وتدعو للرّكوع أو السجود لغير الله سبحانه أو امتهانِ المقدسات أو عنفٍ أو كراهيةٍ أو إرهابٍ أو إيذاءِ النَّفس أو الغير».

وصدرت لعبة ببجي المعروفة بلعبة ساحات معارك اللاعبين المجهولين عام 2017 وكانت نسختها الأولى مخصصة لأجهزة الكمبيوتر وأنظمة تشغيل ويندوز وإكس بوكس ون، ليتم فيما بعد طرح النسخة الجديدة للهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل آندرويد ونظام ios.

Advertisements

وتنتمي اللعبة إلى ألعاب البقاء، حيث يحاول اللاعب أن يحافظ على حياته داخل اللعبة حتى النهاية، وذلك من خلال اتباعه استراتيجية ناجحة في تجميع الأسلحة والذخائر والدروع، والحفاظ على نفسه بمواجهة اللاعبين الآخرين وقتلهم جميعاً، وفي التحديث الجديد الذي طرح منذ فترة قصيرة تمت إضافة وسيلة جديدة للفوز وهي الإنحناء لمجسم عملاق، ما اعتبره البعض إنه نوع من أنواع العبودية لغير الله.

ليست هذه اول مرة يحذر فيها «الفتوى للأزهر»، من لعبة ببجي، ففي 2018 أصدر بيان تحذيري حين تم رصد حالات قتل من مستخدمي هذه اللعبة، ما دفعه لإصدار بيان بتحريمها وبيان أسباب ذلك، فذكر في البيان أن الله قد حرم ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسامنا وأجسام الآخرين فقال تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».