جائحة كوفيد 19 تغيّر مفهوم "الأمور الأساسية" في عالم الجمال

ما هو تعريف كلمة "أساسي"؟ أستخدم هذه الكلمة مئات بل آلاف المرّات يومياً. أستخدمها لوصف كريمات الترطيب ورذاذ الوجه والمستحضرات التي لا غنى عنها في حقيبة مكياجي. ولكن جائحة فيروس كوفيد 19 أظهرت لنا حقيقة كلمة "أساسي" في حياتي وفي روتين جمالي.

اليوم، كلمة "أساسي" محجوزة للعمال الذين يمسكون صحتنا بأيديهم: الأطباء، الممرضات، متاجر البقالة، المزارعون وعمال النظافة. وُضعت هذه الكلمة جانباً لتدابير إنقاذ الحياة وتصنيع أجهزة التهوية. تنطبق كلمة "الأساسية" على مطهرات اليدين وأسرة المستشفيات، لا على سيروم حمض الهيالورونيك.



أنا لا أقصد إهانة مستحضرات التجميل. فأنا محررة جمال ولا زلت أستمتع بأحمر الشفاه الأحمر مثل جميع عاشقات المكياج. لكن الحقيقة هي أن منتجات التجميل التي خزّنتها على مر السنين كما لو كانت لوازم البقاء على قيد الحياة هي في الواقع غير ضرورية. انتشار هذا الفيروس في العالم وكلّ ما نمرّ به في الأشهر الماضية دفعني إلى التفكير؛ من أنا بدون كريم الوجه والأساس، للتفكير في الفرق بين الأشياء التي أريدها والأشياء التي أحتاج إليها؟ وما هي الأمور التي لها معنى فعلاً سواء في خضم أزمة الفيروس الحالية وما بعدها؟

يوضح الروائي أرونداتي روي في مقال نُشر أخيراً في صحيفة فاينانشال تايمز: "من الناحية التاريخية، أجبرت الأوبئة البشر على الانفصال عن الماضي وتصوّر عالمهم من جديد". أرى ذلك يحدث بالفعل. هناك اهتمام متجدد بالصحة الشاملة، وعودة ظهور الحدائق وتقدير الطبيعة، وإدراك هادئ بأن الأرض تشفي. لا يسعني إلا أن آمل أن يكسر عالم الجمال ماضيه ويبدأ مرة أخرى أيضاً بنفس الطرق.



الصحة أساسية

الصحة، على سبيل المثال، وهذه الحقيقة غير الممتعة: منتجات التجميل "سممت الناس ببطء" على مر التاريخ، من المكياج القائم على الرصاص المشهور في القرن الثامن عشر، إلى علاجات بقعة الزئبق في القرن التاسع عشر. لم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. في عام 2010 ، عُثر على آثار الرصاص في 100% من 400 أحمر شفاه اختُبرت من قبل إدارة الغذاء والدواء. بصفتي محررة جمال وإنسانة تعيش أزمة صحية عالمية، كيف يمكنني الاستمرار في الترويج للمنتجات التي من المحتمل أن تعرّض صحتنا للخطر؟ كيف يمكنني اعتبار الجمال "النظيف" سوقاً متخصّصاً بدلاً من المعيار الضروري؟

من الصعب جداً أن نجادل مع النهج الوقائي لمستحضرات التجميل الأكثر أماناً عندما تكون الحماية من فيروس كورونا مرتبطة بالكامل بالاحتياط. يعزز كوفيد 19 حقيقة أن هناك الكثير مما لا نعرفه –وقد لا نعرفه أبداً، عن الصحة والجسم البشري (لا يوجد علاج أو لقاح معتمد). يُذكر بأن العلم ليس ثابتاً، والمعايير بحاجة إلى التغيير عندما يتغير العلم (تذكري عندما لم يكن من المفترض أن نرتدي أقنعة).

لذا، نعم، فيما أن بيانات السلامة الحالية حيال مكوّنات الجمال مثل البارابين والريتينول تُعد غير حاسمة، هل النتائج تستحق المخاطرة؟ الآن، كشخص يعيش على الاحتياط النقي، جوابي هو لا.

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الطبيعة أساسية

في الحقيقة، قد لا أعود إلى "المنتجات" التقليدية على الإطلاق. يثبت التدفق الأخير لمحتوى الجمال DIY أو الخلطات المنزلية، أن كل ما أحتاج إليه كان مختبئاً في مطبخي طوال الوقت. لم أشعر أبداً بأن بشرتي ناعمة كما كانت بعد قناع العسل والبابونج الخام. لم تشعر فروة رأسي بالانتعاش كما كانت بعد غسلها بخل التفاح. قناع الكركم هو اليوم علاجي الفوري للبقع وزيت جوز الهند كغسول للجسم، والزبادي كبروبيوتيك موضعي.

بعد كل هذا الخلط والماسكات، أشعر بأنني متصلة بالطبيعة الأم أكثر من أي وقت مضى. الجمال والقوة والدعم الذي توفره رائع. هناك نباتات تنمو من الأرض لها قدرة على تهدئة بثرة في دقائق. لماذا أستخدم أي شيء آخر؟ مكافأة أخرى: حمامي خالٍ من الزجاجات.



الاستدامة أمر أساسي

بالحديث عن الزجاجات، أنا أعتذر من الأرض لشرائي الكثير منها. ربما اشتريت بالمئات إن لم يكن الآلاف من الزجاجات والجرار والمضخات والفرش في حياتي. تنتج ماركات التجميل وحدها حوالي 77 مليار وحدة من العبوات البلاستيكية سنوياً، ومعظمها لا يُعاد تدويره. ثم، بالطبع، هناك التلوث الناتج عن إنتاج كل تلك المنتجات والعبوات.

ولكن مع بطء الإنتاج والتسوق والشحن بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، هناك أيضاً أمل في إعادة إصلاح ما خربناه.

تلوث الهواء فوق ووهان، الصين يتبدد. القنوات في البندقية أقل تلوّثاً. الضباب الدخاني على لوس أنجلس يرتفع، السماء في لبنان زرقاء لا سوداء. تُظهر لنا الطبيعة أن لدينا القدرة على شفاء الكون، إن استطعنا فقط الإبطاء والتبسيط. يظهر لي الحجر الصحي أنني أستطيع.



الحقيقة هي أن الأرض أساسية؛ مستحضرات حقيبة المكياج لم تكن يوماً موجودة!

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