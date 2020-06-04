أعراض الجفاف عند المراهقين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 03:50 مساءً - جدول المحتوى

1.علامات وأعراض الجفاف عند المراهقين.

2.أسباب الجفاف عند المراهقين.

3.عوامل خطر الجفاف.

4.تشخيص الجفاف عند المراهقين.

5.علاج الجفاف لدى المراهقين.

6.العلاجات المنزلية لأعراض الجفاف لدى المراهقين.

7.مضاعفات الجفاف عند المراهقين.

8.نصائح لمنع الجفاف عند المراهقين.

الجفاف هو حالة تكون فيها كمية فقدان الماء من الجسم أكثر من الكمية المستهلكة. قد يؤثر فقدان السوائل على الأداء الطبيعي للجسم. قد لا يكون الجفاف الخفيف عند المراهقين مصدر قلق كبير، ولكن يمكنك طلب الرعاية الطبية إذا كان ابنك المراهق يعاني من جفاف متوسط ​​إلى شديد.

التقت الخليج 365 نت بالدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية ليعرفنا الأسباب والعلامات والأعراض والتشخيص والعلاج والوقاية من الجفاف عند المراهقين.

1.علامات وأعراض الجفاف عند المراهقين

قد تشمل العلامات والأعراض المرتبطة بالجفاف:

العطش المؤلم.

دوخة.

فم جاف.

شفاه جافة.

قلة البول (أقل بول).

بول داكن (أصفر داكن أو بني).

غثيان.

حمى.

صداع الرأس.

خمول أو تعب.

الأطراف الباردة (اليدان والقدمان).

العيون الغارقة.

سرعة دقات القلب.

تنفس سريع.

التهيج.

النعاس.

الالتباس.

جلد جاف.

فقدان الوعي (الحالات الشديدة).

انخفاض ضغط الدم.

لا دموع عند البكاء.

تشنجات العضلات.

يشير العطش إلى حاجة الجسم إلى السوائل وغالباً ما يكون علامة مبكرة على الجفاف. إذا تُرك الجفاف دون علاج، فقد يؤثر على وظائف الأعضاء مثل ترشيح الكلى، ووظائف الدماغ، وما إلى ذلك.

متى تتصلين بالطبيب؟

قد يتحسن المراهقون المصابون بالجفاف الخفيف بعد شرب كميات كافية من الماء. ومع ذلك، قد يتطلب الجفاف الشديد مع الدوخة، قلة البول، أو أعراض أخرى دخول المستشفى.

إذا كان ابنك المراهق يعاني من القيء والإسهال الشديد، فيمكنك طلب الرعاية الطبية قبل أن يؤدي إلى الجفاف. إذا كان طفلك غير قادر على الأكل أو الشرب، فاطلبي الرعاية الطبية حتى لو كان يعاني من جفاف خفيف.

2.أسباب الجفاف عند المراهقين

يمكن أن تؤدي أي حالة تسبب فقدان السوائل من الجسم إلى الجفاف إذا لم يتم تجديد الماء المفقود في الوقت المحدد. فيما يلي الأسباب الشائعة لفقدان السوائل والجفاف.

الوظائف الفسيولوجية للجسم، مثل التعرق والقيء والإسهال والبوال (التبول الزائد).

التهاب المعدة والأمعاء، وهو التهاب الجهاز الهضمي الناجم عن فيروسات المعدة، مثل فيروس الروتا أو نوروفيروس والبكتيريا. قد تسبب حشرات المعدة هذه الإسهال والقيء مما يؤدي إلى فقدان السوائل والكهارل من الجسم. قد يؤدي التردد في تناول الطعام أو الشراب أثناء الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي إلى زيادة خطر الإصابة بالجفاف الشديد.

يمكن أن تسبب الحمى الجفاف بسبب التعرق، وقد يؤدي التهاب الحلق إلى الجفاف من قلة تناول الماء بسبب صعوبات البلع.

يمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة في المناخات الحارة إلى الجفاف بسبب التعرق، خاصة إذا كان المراهق يعاني من قلة تناول المياه. من المهم استبدال السوائل والكهارل المفقودة أثناء الأنشطة، لمنع الجفاف.

هناك عوامل معينة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم احتمالية إصابة المراهق بالجفاف.

3.عوامل خطر الجفاف

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هناك خطر متزايد من الجفاف بين المراهقين الذين يعانون من الحالات أو المواقف التالية.

الإسهال والقيء لأكثر من يوم.

ارتفاع درجة الحرارة.

إصابات الحروق الكبيرة.

مشاكل في الكلى.

الأمراض المزمنة مثل السكري.

الأنشطة الرياضية وممارسة الكثير من الرياضة.

قلة تناول المياه في مناخ حار ورطب.

أدوية معينة.

4.تشخيص الجفاف عند المراهقين

يساعد الفحص البدني في تحديد الجفاف. يعتبر تورم الجلد غير الطبيعي (تجعد الجلد بسبب الجفاف) وانخفاض ضغط الدم والأنماط غير الطبيعية للتنفس من نتائج الفحص البدني المهمة.

عادة ما تُطلب الاختبارات التالية إذا كان ابنك المراهق يعاني من الجفاف.

اختبارات الدم لتحديد مقدار فقدان المنحل بالكهرباء ووظائف الكلى.

اختبارات جاذبية البول.

قد يطلب طبيب المراهق فحصاً إضافياً بناءً على الأعراض.

5.علاج الجفاف لدى المراهقين

ينطوي علاج الجفاف على استبدال الشوارد والسوائل المفقودة، والمعروفة باسم علاج الجفاف. فيما يلي طريقتان يتم من خلالهما معالجة الجفاف عند المراهقين.

غالباً ما يتم معالجة الجفاف الخفيف بالسوائل الفموية مثل محلول الإماهة الفموي (ORS).

العلاج عن طريق الوريد (IV) مطلوب للحالات الشديدة. يتم احتساب كمية السوائل الوريدية والشوارد على أساس الخسارة والمتطلبات. يتم إعطاء السوائل الوريدية حتى يتمكن ابنك المراهق من أخذ الكمية المطلوبة من السوائل الفموية.

حتى إذا تم إعطاء طفلك علاجاً بالإماهة الفموية (ORT)، فقد لا يكون كافياً في حالة الإسهال الشديد أو القيء. لذلك، قد يراقب الطبيب حالة ترطيب الطفل لبدء عملية الإماهة بالسوائل الوريدية إذا لزم الأمر.

6.العلاجات المنزلية لأعراض الجفاف لدى المراهقين

يمكنك تجربة بعض طرق الترطيب المنزلية إذا كان ابنك المراهق يعاني من القيء أو الإسهال قبل أن يجف. يمكن إدارة الجفاف المعتدل بتناول المزيد من السوائل.

يساعد الماء على استعادة السوائل المفقودة، ولكن ليس الشوارد الكهربائية المفقودة. يمكن إعطاء محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم لتعويض السوائل والكهارل (أملاح الجسم). Hydralyte وPedialyte وGastrolyte وRepalyte هي بعض الأمثلة على حلول الإماهة الفموية. يمكنك شراؤها من صيدلية محلية وإعطاؤها للمراهق حسب توصيات الأطباء.

إذا رفض المراهق شرب الماء العادي، فأعطيه عصير التفاح المخفف، وعصير الليمون المخفف، والمثلجات، والرقائق الجليدية، والتي تعد جميعها مصادر للسوائل.

إذا كان المراهق يعاني من فقدان مفرط للسوائل، فيجب ألا يستهلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين وعصائر الفاكهة المركزة ومشروبات الرياضة أو الطاقة والمشروبات السكرية. لا يوصى بهذه المشروبات لعلاجات الجفاف. قد يسبب الكافيين فقدان الماء بسبب آثاره المدرة للبول وقد يؤدي إلى تفاقم الجفاف.

7.مضاعفات الجفاف عند المراهقين

إذا لم يتم تحقيق الجفاف في الوقت المناسب، فقد يؤدي الجفاف الشديد إلى المضاعفات التالية:

إصابة قلبية.

إصابة الكلى والفشل الكلوي.

النوبات بسبب اختلال التوازن المنحل بالكهرباء.

صدمة نقص حجم الدم بسبب انخفاض حجم الدم.

يمكن أن يؤدي انخفاض كمية السوائل في الدم إلى انخفاض ضغط الدم، ويؤثر على إمدادات الأكسجين إلى الأنسجة، والمعروفة باسم صدمة نقص حجم الدم. هذه حالة طبية طارئة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد.

8.نصائح لمنع الجفاف عند المراهقين