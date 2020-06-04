انخفاض البوتاسيوم أثناء الحمل: الأسباب والمخاطر والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يونيو 2020 03:50 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هو المستوى الطبيعي للبوتاسيوم في الدم أثناء الحمل؟

2. كيف يؤثر نقص بوتاسيوم الدم على الحمل؟

3. أسباب نقص البوتاسيوم في الحمل.

4. أعراض نقص بوتاسيوم الدم في الحمل.

5.تشخيص نقص بوتاسيوم الدم في الحمل.

6.علاج نقص بوتاسيوم الدم في الحمل.

7.مصادر الغذاء من البوتاسيوم.

8.هل يمكنك منع نقص البوتاسيوم أثناء الحمل؟

9.هل يمكن أن يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم الإجهاض؟

يشير نقص بوتاسيوم الدم إلى انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم. البوتاسيوم مطلوب لوظائف العضلات والأعصاب، ويساعد على إطلاق الطاقة من الطعام الذي تتناولينه. كما أنه ضروري للقلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم، التقاء موقع الخليج 365 نت بالدكتور هيثم محمد استشاري النساء والتوليد ليعرفنا بما يحدث إذا كانت الحامل تعاني من انخفاض البوتاسيوم، وكيفية علاج الحالة، ومتى تطلب المساعدة الطبية.

1. ما هو المستوى الطبيعي للبوتاسيوم في الدم أثناء الحمل؟

وفقاً لدراسة أجريت على النساء الحوامل الأصحاء، وجد أن متوسط تركيز البوتاسيوم في الدم يبلغ 5.65 مللي مول لكل لتر (مليمول - لتر). كان مستوى البوتاسيوم في الدم 4.25 مليمول - لتر في الفصل الأول، و5.83 مليمول - لتر في الفصل الثاني، و5.95 مليمول - لتر في الفصل الثالث، والتي اعتبرت طبيعية، إذا انخفض مستوى البوتاسيوم في الدم عن المستوى الطبيعي في أي مرحلة من مراحل الحمل، فقد تصاب بنقص بوتاسيوم الدم.

2.كيف يؤثر نقص بوتاسيوم الدم على الحمل؟

قد يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم إلى الحالات التالية في النساء الحوامل.

الضعف والتعب وتشنجات العضلات والإمساك

الشلل الدوري الناجم عن نقص بوتاسيوم الدم، والذي يسبب نوبات عرضية من ضعف العضلات في الساقين والذراعين والعينين.

عدم انتظام ضربات القلب، إيقاع غير طبيعي لضربات القلب قد يسبب توقف القلب.

3. أسباب نقص البوتاسيوم في الحمل

قد يحدث انخفاض حمل البوتاسيوم بسبب العوامل التالية:

الغثيان والقيء المفرط: يمكن أن يسبب هذا خللاً في توازن السوائل والشوارد، مما يؤدي إلى فقدان البوتاسيوم.

استخدام مدرات البول لعلاج ارتفاع ضغط الدم: قد يؤدي ذلك إلى فقدان السوائل والبول، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم.

استخدام بعض المضادات الحيوية: يمكن للمضادات الحيوية مثل الجنتاميسين والكاربنيسيلين أن تستنفد مستويات البوتاسيوم من الجسم.

زيادة إنتاج الألدوستيرون: يلعب الألدوستيرون دوراً رئيسياً في تنظيم ضغط الدم أثناء الحمل. يمكن أن تؤدي زيادة مستوى الألدوستيرون بسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل إلى إفراز البوتاسيوم.

4. أعراض نقص بوتاسيوم الدم في الحمل

Advertisements

عندما ينخفض مستوى البوتاسيوم إلى أقل من المستوى المتوسط، قد تواجهين العلامات والأعراض التالية.

وذمة، معظمها في الساقين والكاحلين.

خدر.

دوخة.

ضغط دم منخفض.

ضعف العضلات.

تشنجات الساق.

كآبة.

إمساك.

معظم هذه الأعراض مشابهة لأعراض الحمل ويمكن تشخيصها باختبار مستوى البوتاسيوم في الدم.

5.تشخيص نقص بوتاسيوم الدم في الحمل

يحدد طبيبك السبب وراء فقدان البوتاسيوم. قد يُسأل عما إذا كنت قد أصبت مؤخراً بالإسهال والقيء ومشاكل في القلب، وإذا كنت تتناولين المضادات الحيوية أو مدرات البول. إذا اشتبه الطبيب في أنك تعانين من نقص بوتاسيوم الدم، فقد يوصي بإجراء الاختبارات التالية:

اختبارات الدم للتحقق من مستوى البوتاسيوم.

اختبار ضغط الدم لأنه يتأثر بنقص بوتاسيوم الدم.

تخطيط كهربية القلب (ECG) للتحقق من ضربات القلب.

6.علاج نقص بوتاسيوم الدم في الحمل

يتم توجيه العلاج عادة نحو تجديد البوتاسيوم في الجسم وتقليل المزيد من الخسارة.

يعتمد العلاج على السبب الأساسي. على سبيل المثال، إذا كانت الحالة ناتجة عن غثيان الصباح، فإن معالجة هذه المشكلة تساعد. في حالة حدوث نقص بوتاسيوم الدم بسبب دواء معين، فقد يتم إعطاؤك دواءً بديلاً.

قد يصف الطبيب أيضاً مكملات البوتاسيوم، سواء عن طريق الفم أو الوريد (في الحالات الشديدة).

قد يوصي طبيبك بإضافة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى نظامك الغذائي. رغم أن إدراج أطعمة البوتاسيوم في نظامك الغذائي قد يكون مفيداً، إلا أنه قد يكون أقل فعالية من تناول المكملات الغذائية.

7.مصادر الغذاء من البوتاسيوم

وفقاً للأكاديمية الوطنية الأميركية للطب، فإن المدخول الكافي (AI) للبوتاسيوم في النساء الحوامل يتراوح بين 2500 و2900 مجم اعتماداً على عمرهن.

يمكنك تلبية هذا الشرط من خلال تناول الأطعمة مثل البنجر والخضر والبطاطا المخبوزة والسبانخ وعصير الطماطم واللبن العادي وعصير البرتقال والفاصوليا والعدس والقرع الشتوي والخوخ المجفف وماء جوز الهند والدجاج والسلمون. يمكنك مراجعة طبيبك أو اختصاصي التغذية حول الحصص في النظام الغذائي.

8.هل يمكنك منع نقص بوتاسيوم الدم أثناء الحمل؟

قد تساعد التدابير التالية في الحد من خطر نقص بوتاسيوم الدم.

تضمين نظام غذائي غني بأطعمة البوتاسيوم.

زيادة تناول المنحل بالكهرباء.

إدارة حالات مثل مرض السكري وضغط الدم.

9.هل يمكن أن يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم الإجهاض؟