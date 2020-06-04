شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. 5 أطعمة تناولها في وجبة الإفطار يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت عدة أبحاث أن وجبة الإفطار مصدر جيد للعناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم، والحديد، والبروتينات، والألياف.

وفيما يلي مجموعة من وجبات الإفطار التي تساعد في حرق دهون البطن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

البيض

غني بالبروتين بالإضافة إلى توفير الفيتامينات والمعادن الأخرى. يمكنك طبخ البيض بطرق مختلفة تساهم في إنقاص الوزن بسبب محتواها العالي من البروتين، ويعني محتواها العالي من البروتين أنها قد تقلل من الشهية عند تناولها في الصباح ما يساعد على تعزيز فقدان الوزن.

وأظهرت الدراسات أن تناول البيض في الفطور يزيد الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

الموز

يعد دمج هذه الفاكهة الغنية بالألياف في وجبات الإفطار بديلاً لحبوب الإفطار السكرية. تحتوي موزة متوسطة الحجم ما يزيد قليلاً عن 100 سعرة حرارية ولكنها تحتوي على 12% من احتياجاتك اليومية من الألياف.

وتساعد الألياف في إبطاء إفراغ المعدة للحد من الرغبة الشديدة وإطالة الشعور بالشبع.

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ويعتبر الموز أيضاً مصدراً جيداً للنشاء المقاوم، وهو نوع من النشاء لا تهضمه المعدة والأمعاء الدقيقة. تشير الأبحاث إلى أن النشاء المقاوم قد يساعد في تقليل تناول الطعام وتقليل دهون البطن.

الشوفان

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والبروتين، وهما عنصران غذائيان يؤثران على الشهية والسيطرة على الوزن، ويمكن لتناول الشوفان مع الفاكهة في الصباح على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

التوت

تحتوي الفواكه بما في ذلك جميع أنواع التوت على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالألياف.

ويساعد تناول هذه الأطعمة مع وجبة الإفطار على البقاء ممتلئاً حتى وقت الغداء. كما أن التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع السكر من إرسالها إلى الخلايا الدهنية.

تظهر الأبحاث أن الذين يتناولون المزيد من مضادات الأكسدة، خاصة في الصباح، أكثر نجاحاً في إدارة الوزن.

الأفوكادو

ارتفاع نسبة الدهون في الأفوكادو يجعل الكثيرين يتجنبونه. ومع ذلك، فهي مليئة بالدهون الصحية التي يحتاجها كل إفطار، بفضل الألياف وحمض الأوليك، ما يساعد على تخفيف الشعور بالجوع.