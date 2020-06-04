150 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1636 حالة.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 5141 شخصا خلال 24 ساعة.

وأوضحت إلى أن 147 من الإصابات الجديدة لإثيوبيين، فيما تعود 3 إصابات لمواطنين من الولايات المتحدة .

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وحسب بيان الوزارة، فإن من بين الإصابات 94 رجلا و56 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين 3 و72 عاما.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الإصابات الجديدة تتوزع على مختلف أقاليم البلاد: أديس أبابا (123)، إقليم أمهرة (13)، إقليم الصومال الإثيوبي (6)، إقليم الجنوب (3)، وحالتان لكل من إقليمي أوروميا وتجراي، وحالة واحدة في إقليم عفار الإثيوبي.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا 250 حالة، بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد 18 وفاة بـ"كوفيد- 19"، بعد تسجيل حالة جديدة الخميس.