فوائد المريمية للتنحيف

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فوائد الميرمية العامة الميرمية لتنحيف الجسم وصفات من الميرمية لتنحيف الجسم أضرار الميرمية

الميرمية، المريمية، المرامية، السالمية، القصيعة، حشيشة مريم، العيزقان أو القصعين، من الأعشاب التي استخدمت منذ القدم وما زالت لأغراض علاجية عدة، كما أنها تدخل في صناعة العديد من العقاقير الحديثة وكذلك في مستحضرات التجميل.

لها الكثير من الفوائد، وهذه أبرزها:

تحسين الذاكرة

تعرف الميرمية بمشروب المفكرين، فهي تساعد على التركيز لاحتوائها على السيروتونين Serotonin الذي يساعد على زيادة التركيز وسرعة البديهة. وفي الطب القديم، تم استخدام الميرمية لعلاج أمراض الأوعية الدماغية على مر آلاف السنين، حيث أثبتت التجارب احتواء جذور هذه العشبة على مكونات تعمل على تثبيط إنزيم AChE المتعلق بأمراض الذاكرة.

وفي عام 2003، نشر بحث في مجال الكيمياء الحيوية يؤكد على فوائد الميرمية في علاج أمراض الذاكرة، وفي العام نفسه، أكد بحث آخر نشر في مؤتمر الصيادلة البريطاني في هاروغيت Harrogate على فاعلية جذورها في علاج الزهايمر.

خفض نسبة السكر بالدم

تساعد الميرمية على خفض نسبة السكر بالدم، ما يمكن لمرضى السكري تناول منقوع هذه العشبة إلى جانب الأدوية المعالجة لهذا المرض المزمن، ولكن تحت استشارة الطبيب

التخفيف من أعراض انقطاع الطمث

ينصح الأطباء بتناول المريمية قبل الدورة الشهرية لما لها من قدرة على تحسين الحالة المزاجية وتخفيف آلام وتشنجات الطمث، كما تعمل على حماية المبيض من الالتهابات، كذلك ينصحون السيدات بتناولها عند بلوغ سن الأمل، لأنها تخفف من حدة الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث والناتجة عن الاضطرابات الهرمونية، مثل الهبات الساخنة، التعرق الزائد، والجفاف المهبلي.

الحد من تسوس الأسنان

تحتوي الميرمية على خصائص مضادة للفطريات، لذلك ينصح بتناولها باستمرار للتقليل من فعالية البكتيريا الفموية التي تسبب رائحة الفم الكريهة وتضاعف من خطر الإصابة بتسوس الأسنان، التهابات اللثة، وبتقرحات الفم.

مفيدة لصحة القلب

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بالميرمية على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، ما يجعلها من المشروبات العشبية المفيدة لصحة القلب، لاحتوائها على أحد مركبات الفلافونويد Flavonoids وهو ما يعرف بمركب سالفجينين Salvigenin . تحتوي الميرمية أيضاً على العديد من الأملاح المعدنية، كالزنك، الكالسيوم، الحديد الماغنسيوم، النحاس والبوتاسيوم الذي يحافظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم.

مفيدة لصحة النظر والعيون

تحتوي الميرمية على مجموعة فيتامين B، مثل B9 الذي يعرف أيضاً بحمض الفوليك Folic acid و B1الثيامينThiamine و B2 الريبوفلافين Riboflavin، كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبيتاكاروتينβ-Carotene ، ما يجعلها مفيدة في تقوية النظر والحفاظ على صحة العين.

الوقاية من السرطان

تقي المريمية من خطر الإصابة بالأورام السرطانية بمختلف أنواعها لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة الموجودة في الجسم.

علاج فعال للإسهال

استخدمت عشبة الميرمية في القدم كعلاج طبيعي للإسهال لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تحسن من حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم.

تقوية العظام

تحتوي الميرمية على نسبة عالية من فيتامين E الذي يقي من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تسكين الآلام

مضادات الالتهابات الموجودة في نبات المريمية جعلتها من النباتات التي استخدمت قديماً في علاج التهاب الأعصاب، كما أن الزيت المستخرج منها مسكن طبيعي لآلام العضلات والمفاصل.

تقوية الجهاز المناعي

تقوي المريمية من جهاز المناعة لغناها بالمعادن، الفيتامينات، ومضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

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تباينت نتائج الأبحاث لجهة قدرة الميرمية على إنقاص الوزن، ففي الوقت الذي رأى فيه بعض الباحثين أنه لا يوجد دليل علمي قوي يؤكد على قدرة الميرمية على تتخفيض الوزن، ربطت بعض الدراسات بين فوائد هذه النبتة للذاكرة وما لها من علاقة في ذلك على خسارة الوزن، إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن زيت الميرمية يساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي Oxidative Stress الذي يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، السكري، ضعف جهاز المناعة وغير ذلك.

فوائد الميرمية لتنحيف الجسم

كبح الشهية

تساعد الميرمية على كبح الشهية وتمنح المعدة شعوراً بالامتلاء.

تسريع عملية الأيض

تحتوي الميرمية على مواد مضادة للتأكسد، من بينها مادة السمسمين، وهي مادة ليفية تساعد على فقدان الوزن، حيث إنها تعمل على زيادة معدل حرق الجسم للدهون وعلى تنظيم ضغط الدم بالجسم، إضافة إلى قدرتها على تخفيض مستوى الكولسترول السيء ورفع مستوى الكولسترول الجيد في الدم ، ما يحد من تخزين الدهون .

منع احتباس السوائل

تحتوي الميرمية على حمض الفوليك الذي يدر البول ويخلص الجسم من السوائل والسموم المحتبسة فيه.



الميرمية والزنجبيل لتنحيف الجسم

المكونات:

بضع أوراق من الميرمية الطازجة أو ملعقة كبيرة من الميرمية المجففة والمطحونة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

3 شرائح من الزنجبيل الطازج المقطع أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل .

3 أكواب من الماء.

الطريقة:

يوضع الماء على النار.

تضاف الميرمية والزنجبيل .

يترك المزيج حتى يغلي، ثم يرفع عن النار.

يترك لـ 15 دقيقة حتى يبرد.

يصفى الماء ويضاف عصير الليمون.

يتم تناول مقدار كوب من مشروب الميرمية والزنجبيل قبل كل وجبة رئيسية، أي 3 أكواب يومياً

الميرمية والشاي الأخضر لتنحيف الجسم

المكونات:

½ ملعقة كبيرة من الميرمية.

½ ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

½ ملعقة كبيرة من البابونج.

كوب من الماء.

الطريقة:

يوضع الماء على النار.

تضاف له جميع المكونات.

يترك حتى الغليان ومن ثم يرفع عن النار ويترك حتى يصبح فاتراً.

يتم تناول كوب من مشروب الميرمية والشاي الأخضر قبل الخلود إلى النوم.

يواظب على اعتماد هذه الوصفة لمدة شهر.

الميرمية والبابونج لتنحيف الجسم

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الميرمية.

ملعقتان كبيرتان من البابونج،.

ملعقتان كبيرتان من إكليل الجبل.

كوب من الماء.

الطريقة:

يوضع الماء على النار.

تضاف له جميع المكونات.

يترك حتى الغليان ومن ثم يرفع عن النار ويترك حتى يصبح فاتراً.

يتم تناول كوب من مشروب الميرمية والبابونج في الصباح على معدة فارغة.

يواظب على اعتماد هذه الوصفة لمدة شهر للحصول على نتيجة جيدة .

لا ينصح باستهلاك أكثر من 4 - 6 غرامات من عشبة الميرمية يومياً، فالتناول المفرط للميرمية قد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية والمضاعفات ومنها:

التهاب الأعصاب وبعض التشنجات التي قد تتسبب في الوفاة.

يحظر على مرضى الصرع تناولها.

تنصح الحامل والمرضع بالامتناع عن تناولها لاحتوائها على على مركب ثوجون Thujone الذي يساعد في تدفق الطمث وقد يؤدي إلى الإجهاض، إضافة إلى أنه يقلل من إدرار حليب الثدي.

الذي يساعد في تدفق الطمث وقد يؤدي إلى الإجهاض، إضافة إلى أنه يقلل من إدرار حليب الثدي. يحذر مرضى السكري من تناول المريمية، لأنها قد تسبب انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم.

يجب الحذر عند تناولها لمرضى ارتفاع الضغط، لأنها قد تتسبب في ارتفاع مفاجئ في الضغط .

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