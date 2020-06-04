⁧‫الإمارات‬⁩ تدين بشدة تفجير مسجد في ⁧‫كابول‬⁩ ما تسبب في قتلى وجرحى أبرياء المزيد

أدانت الإمارات بشدة، التفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.



وأعربت، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وتقدمت بخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الحكومة الأفغانية نددت، الثلاثاء، بالتفجير الانتحاري الذي وقع داخل مسجد بكابول، وأسفر عن مقتل أحد المصلين والإمام، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية

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ووصفت الحكومة الأفغانية، في بيان، الهجوم بأنه "مشين ويكشف وحشية ولا إنسانية من يتعمدون ارتكاب أعمال عنف بحق علمائنا وأشخاص أبرياء".

بدوره، ندد متحدث باسم طالبان، عبر تويتر، بالهجوم الذي لم تتبنه أي جهة.

وقتل في الهجوم إمام المسجد ويدعى إياد نيازي المعروف بخطبه المثيرة للجدل، وفق طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية.

ووزير أكبر خان هو حي مركزي يضم غالبية السفارات ومؤسسات أجنبية أخرى تتحصن خلف أسوار عالية من الأسمنت، إضافة إلى القصر الرئاسي والمقر العام لحلف شمال الأطلسي، وقد دفع الانفجار المقيمين في المنطقة إلى اللجوء لقاعات آمنة.