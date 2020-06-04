شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة المتبعة للتعامل مع الأنفلونزا قد تقدم دليل العلاج لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تكساس الأمريكية، إلى أن بعض الأدوية المضادة للفيروسات مفيدة فى مساعدة المرضى على التحسن ، ويمكنهم أيضًا منع الآلاف من الوفيات ومئات الآلاف من حالات الفيروسات إذا تم استخدامها في المراحل المبكرة من العدوى.

وركزت الدراسة ، التي نُشرت اليوم في مجلة Nature Communications ، على الإنفلونزا وهل لها آثار على الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19.

وفقا لموقع " News- medical" فمن خلال دراسة تأثير زوج من أدوية الإنفلونزا الرائدة ، وجد الفريق اختلافات كبيرة في التأثيرات بين الأوسيلتاميفير، وهو علاج قديم مضاد للفيروسات للإنفلونزا يعرفه المرضى باسم تاميفلو ، والآخر بالوكسافير ، الذي يباع تحت اسم العلامة التجارية Xofluza.



ادوية الانقونزا قد تكون دليل العلاجات فى أزمة كورونا

ووجد الباحثون أن العلاج الجديد "بالوكسافير " - عن طريق إيقاف تكاثر الفيروس بشكل فعال وسريع - يقلل بشكل كبير من طول الفترة الزمنية التي يكون فيها الشخص المصاب معديًا ، وبالتالي يحد بشكل أفضل من انتشار الأنفلونزا.

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قال روبرت كروغ ، الأستاذ الفخري لعلوم الأحياء الجزيئية بالجامعة ، "اكتشفنا أن علاج حتى 10٪ من المرضى المصابين ببالوكسافير بعد وقت قصير من ظهور أعراضهم يمكن أن يمنع بشكل غير مباشر ملايين الإصابات وينقذ آلاف الأرواح خلال موسم الأنفلونزا "

استنتج الفريق الطبى، من الدراسة أن وجود علاج مضاد للفيروسات فعال بصورة مماثلة للفيروس التاجي سيساعد على منع الآلاف من الإصابات والوفيات، وعلى الرغم من أن إنشاء مثل هذا الدواء المضاد للفيروسات سيستغرق وقتًا واستراتيجيات جديدة في تخطيط الصحة العامة ، ولكن الفوائد للمرضى والمجتمعات وأماكن الرعاية الصحية يمكن أن تكون عميقة.

حتى الآن ، أعطت معظم الجهود البحثية للأدوية COVID-19 الأولوية لمضادات الفيروسات الحالية التي يمكن نشرها بسرعة لعلاج المرضى الأكثر خطورة في التعامل مع الأعراض التي تهدد الحياة.

و يعترف العلماء أنه سيمثل تحولًا لتطوير مضاد جديد للفيروسات التاجية ، ليتم استخدامه مبكرًا في الإصابة بهدف الحد من التكاثر الفيروسي ، تمامًا كما يفعل بالوكسافير للإنفلونزا.