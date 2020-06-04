وفيات كورونا في السودان ترتفع إلى 314

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفاع إلى 314 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5499 حالة.
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1711، بعد تعافي 86 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
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