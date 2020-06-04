الفيبروميالجيا.. ألم جسدي ونفسي يصعب تشخيصه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد مرض فيبروميالجيا من الأمراض المؤلمة، حيث يتمثل في ألم العضلات المرفوق بالتعب ومشاكل في النوم والذاكرة والحالة المزاجية.

وقال الطبيب الألماني، الدكتور هانز ميشيل مولنفيلد، إن مرض الفيبروميالجيا يحول الحياة إلى جحيم، لما يعانيه المريض من متاعب جسدية ونفسية رهيبة بلا سبب معلوم.

وأوضح الممارس العام الألماني، أن الفيبروميالجيا تعني الألم العضلي الليفي وتعرف أيضا باسم "متلازمة الألم العضلي المتفشي"، وهي حالة مرضية تتميز بانتشار ألم مزمن في أماكن متعددة بالجسم.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن ألم الفيبروميالجيا ليس من المعلوم على وجه الدقة سببه، غير أن العلماء يرجحون أنه يرجع إلى اختلال عمليات معالجة الألم بالجسم.

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وتتمثل الأعراض الجسدية للفيبروميالجيا في ألم العضلات والمفاصل والأوتار وآلام البطن والأمعاء، بالإضافة إلى التعب المستمر وصعوبات التنفس والسلس البولي.

كما أن الفيبروميالجيا لها أعراض نفسية تتمثل في ضعف التركيز واضطرابات النوم وتقلبات المزاج والاكتئاب والخوف والقلق.

ويعد تشخيص الفيبروميالجيا أمرا صعبا للغاية، حيث يستلزم الأمر استشارة أكثر من طبيب في تخصصات مختلفة، ما يستغرق وقتا طويلا حتى يتم تشخيص الإصابة بالفيبروميالجيا.

وغالبا ما يقوم العلاج على الطرق العلاجية الشاملة، أي التي تعمل على تخفيف المتاعب الجسدية والنفسية على حد سواء.