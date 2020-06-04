إصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية بالصين المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب أكثر من 40 من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب الصين جراء هجوم بسكين صباح الخميس. وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية فإن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة ووتشو بمنطقة جوانجشي التي تتمتع بحكم ذاتي. بدورها، ذكرت بوابة ذا بيبر الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما. Advertisements وتبين أن منفذ الهجوم هو أحد حراس أمن المدرسة الابتدائية، حيث تحتجزه الشرطة حاليا. وأكدت السلطات أنها تركز حالياً على علاج التلاميذ المصابين وأعضاء هيئة التدريس. وأشارت إلى أن السلطات الأمنية في منطقة جوانجشي ستكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادث.

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