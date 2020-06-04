كورونا حول العالم.. مأساة برازيلية وتجاهل تركي للتحذيرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإحصائيات المرتبطة بفيروس كورونا عن تسجيل إصابات جديدة في كل من البرازيل والصين وسط إجراءات جديدة في تركيا واحتجاجات في السنغال.



وكشفت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و28 ألفا و633 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32 ألفا و548والإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و16.

فيما قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو/حزيران وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج.





كانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو/حزيران حالة إصابة مؤكدة بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

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وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

وإلى تركيا؛ حيث قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن فريقه لن يوصي بتمديد أوامر البقاء في المنزل خلال العطلات الأسبوعية المفروضة منذ نحو شهرين، وذلك مع مواصلة الحكومة تخفيف الإجراءات الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقتل فيروس كورونا 4609 أشخاص في تركيا وأصاب أكثر من 165 ألفا حتى الآن لكن المعارضة التركية تؤكد أن الأعداد المعلنة أكبر من المعلن.

ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد في ركود بسبب إجراءات احتواء المرض فيما يتجاهل الرئيس رجب طيب أردوغان التحذيرات من تأثير ضعف الإجراءات على أداء الاقتصاد.





أما الكونغو الديمقراطية فقد سجلت 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، معظمها في العاصمة كينشاسا، وجرى تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.

وفي السنغال، أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي أن البلاد سجلت 96 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، و109 حالات شفاء جديدة من الجائحة.

ولا تزال هناك 17 حالة حرجة في أقسام العناية المركزة، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد 3836، من بينهم 1954 حالة شفاء، و 45 حالة وفاة.

وأخيراً كينيا التي أعلنت وزارة الصحة بها تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2216 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.