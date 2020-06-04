12 مليون اختبار كورونا بأمريكا.. و25 ألف إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة، 24 ألفاً و955 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أعلن مسؤول أمريكي إجراء نحو 12 مليون اختبار للفيروس الشهر الماضي.

وكشفت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية أنه تم تسجيل 1045 حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى مليون و872 ألفاً و425 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 106 آلاف و202 حالة وفاة.

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بدوره، كشف بريت جيروير، المسؤول البارز بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في وقت متأخر الأربعاء، أن الولايات المتحدة أجرت الشهر الماضي نحو 12 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذا الرقم جاء دون الهدف الذي حددته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي إجراء 12.9 مليون اختبار في مايو/آيار الماضي.

وزادت القدرات على إجراء الاختبارات في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ الأيام الأولى لتفشي الوباء في البلاد، لكنها تأتي بمقدار النصف فقط مقارنة بـ900 ألف اختبار دعا إلى إجرائها يوميا خبراء الصحة العامة.