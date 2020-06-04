شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لإغاثة الموسيقى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت منصة Spotify مبادرة «إغاثة الموسيقى فى ظل كوفيد 19»، بالشراكة مع الصندوق العربى للثقافة والفنون- آفاق، وذلك بهدف جمع التبرعات للفنانين والموسيقيين الذين تأثروا نتيجة تداعيات أزمة «كورونا»، من خلال برنامج المنح الاستثنائية، «منحة دعم الفنانين»، الذى أطلقته آفاق.

وتعد المبادرة مشروعا عالميا، يرشّح قائمة من المنظمات الموثوقة التى تقدم الإغاثة المالية لمن يحتاج الدعم من أفراد مجتمع الموسيقى حول العالم.

وتقدم المنصة تبرعاً لبرنامج «منحة دعم الفنّانين»، بقيمة مماثلة للمساهمات التى سيجمعها الصندوق، أى دولار لكل دولار من الصندوق، بقيمة أقصاها 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الشريكة.

وقال كلاديوس بولر، المدير الإدارى لـSpotify فى الشرق الأوسط وإفريقيا: «ندعم مجتمع الفنانين فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مقدمة أولوياتنا»، مضيفا: اليوم تزداد أهمية مساندة الفنانين ومواصلة ترسيخ أسس هذا المجتمع الإبداعى أكثر من أى وقت، لرفد قطاع صناعة الموسيقى ومساعدة الفنانين والموسيقيين الذين تأثروا بشدة.

وقالت ريما المسمار، المديرة التنفيذية للصندوق العربى للثقافة والفنون- آفاق، إن غالبية الفنانين والفنانات فى المنطقة العربية، يعملون فى ظروف صعبة محفوفة بالتحديات.

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