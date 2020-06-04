عبير موسي للغنوشي: كيف دخلت تونس رغم الأحكام ضدك؟

مشادة من الطراز الثقيل شهدها البرلمان التونسي بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي قاطعها واقتطع وقتها للرد عليها، فأصرت عليه لإرجاع الوقت المحدد لها لتكمل سيل الاتهامات التي تواجهه بها فيما يتعلق بتحركاته الخارجية.

واتهمت عبير موسي الغنوشي بالكذب، وقالت إن أساس حزبه أي النهضة ديني وشمولي وليس مدنيا، وإن البرلمان التونسي لا يشرفه أن يكون الغنوشي على رأسه.

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وأضافت عبير موسي في جلسة جدلية ساخنة "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا"، وتابعت "كذبت على التونسيين أكثر من مرة".

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر موجهة كلامها لزعيم حركة النهضة أن "الاغتيالات السياسية رجعت مع دخولكم البلاد".

وتساءلت "كيف دخلت لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام ضدك؟".