صحة ورشاقة

أسباب تجعل نتيجة تحليل كورونا سلبية كاذبة رغم الإصابة بالفيروس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل نتيجة تحليل سلبية كاذبة رغم الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تأتي نتيجة اختبارات فيروس كورونا لتكون سلبية كاذبة في بعض الأحيان وهذا بسبب عدم دقة الاختبار، والنتيجة السلبية الكاذبة ليست مقلقة للمريض فحسب، بل يمكن أيضًا أن تجعلك "حامل صامت لكورونا" تنشر العدوى بدون أن تدرى، في هذا التقرير نتعرف على السبب في أن نتائج تحليل كورونا قد تأتي "سلبية كاذبة" ، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

 ونتيجة اختبار كورونا السلبية الكاذبة هي عندما لا يظهر الفيروس في الاختبارات على الرغم من إصابة الشخص بالعدوى.

وحتى الآن، هناك نوعان رئيسيان من الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا، اختبار PCR واختبارات الأجسام المضادة.

 اختبار RT-PCR هو اختبار جزيئي تؤخذ به مسحات من الجزء الخلفي من الأنف والفم، بينما يتم اختبار الأجسام المضادة عن طريق جمع عينات الدم.

c74e35dc73.jpg

نتيجة الاختبار السلبية الكاذبة
 

كانت هناك الكثير من الحالات لأعراض خفيفة تتضخم إلى مضاعفات شديدة وذلك لأن الاختبارات التشخيصية لم تظهر وجود فيروس كورونا في البداية.

 لذلك، عندما يكون لدى المريض أعراض واضحة لكورونا وتظهر الآشعة المقطعية مؤشراً واضحاً على المرض، إذا كان اختبار المسحة سلبيًا لا يجب الأخذ بنتيجة الاختبار وتطبق قواعد العزل الذاتي.

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن ما يصل إلى 30 % من المرضى يعانون من مشكلة السلبيات الكاذبة وخيارهم الوحيد هو ممارسة الحذر والحجر الصحي من أجل سلامة الآخرين.

يجري اختبار المزيد من الأشخاص للكشف عن الفيروس ويعتقد الخبراء أن النتائج قد لا تكون دقيقة تمامًا.

Advertisements

لماذا نحصل على سلبيات كاذبة في تحليل كورونا

إن مشكلة الاختبارات التشخيصية لفيروس سارس - CoV - 2 هي أنه تم شراؤها قيد الاستخدام دون اختبارها على نطاق واسع. هذا لأن الحجم الكبير للفاشية لم يمنح الوقت الكافي للخبراء وكان لابد من تطوير الاختبارات بسرعة فائقة.

34e882814c.jpg

مشكلة جمع العينات ومعالجتها
 

يعتقد الخبراء أيضًا أن كيفية جمع العينات قد يكون لها علاقة بالسلبيات الكاذبة أكثر من الاختبارات نفسها.

 على سبيل المثال، إذا لم يتم أخذ مسحة الأنف بشكل صحيح من الجزء الخلفي من الأنف والفم (حيث يفترض أن الفيروس يضع نفسه في الأغشية المخاطية)، فقد لا يكون هناك ما يكفي من الفيروس في العينة لاكتشافه في الاختبار.

df75e37f03.jpg

مشكلة عدم وجود ما يكفى من الفيروس في الأنف
 

هناك مشكلة أخرى هي أنه لا يوجد هناك الكثير من الفيروسات في الخلايا في مسحة الأنف لأنها قد تنتقل إلى الرئتين، فسوف ينتج عنها نتيجة سلبية وذلك لأن الفيروس قد يتساقط بكميات مختلفة وقد لا يكون موجودًا في الجزء الخلفي من الحلق أو الأنف عند أخذ العينة بمساعدة مسحة أنفية بلعومية طويلة.

علاوة على ذلك، إذا لم يتم دراسة العينة قبل أن ينهار الحمض النووي الريبي الفيروسي، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى سلبية كاذبة.

حتى إذا تم جمع العينات بشكل صحيح، يمكن أن يظهر الاختبار سلبيًا إذا لم يتم معالجته بشكل صحيح.

202005061139153915.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب تجعل نتيجة تحليل كورونا سلبية كاذبة رغم الإصابة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا