شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التهاب جفن العين وعلاجه بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب جفن العين هو التهاب في الغدد الدهنية بالجفون وهو السبب الأكثر شيوعًا لجفاف العين وله أسباب عديدة منها تراكم الزيوت والدهون ومن أعراض التهاب جفن العين الشعور باحمرار وحرقة في العين والحساسية للضوء، في هذا التقرير نتعرف على اسباب التهاب جفن العين، وفقاً لموقع "webmd".



التهاب العين

اسباب التهاب جفن العين

اسباب التهاب جفن العين، عديدة وتشمل ما يلي:

تراكم البكتيريا الزائدة.انسداد غدة الزيوت الموجود على الجفون.مشاكل الهرمونات.الحساسية.العدوى بفيروس.الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد الدهني والوردية والإكزيما.الحشرات الصغيرة تسمى العث.

وتجعل التهاب جفن العين جفونك حمراء وتصاب بالحكة والتورم قليلاً، كما قد تبدو قواعد رموشك متقشرة قد تلاحظ أيضًا:

-الشعور وكأن شيئًا ما في عينيك.

-شعور حارق في عينك.

-الحساسية للضوء.



اسباب التهاب جفن العين

رؤية ضبابية.

-عيون جافة.

-عيون حمراء.

-عيون دامعة.

-رموش قشرية عند الاستيقاظ في الصباح.

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ولتشخيص التهاب الجفن سيسألك طبيبك عن أعراضك وقد يقوم أيضًا بما يلي:

النظر إلى جفنك ورموشك وملمس بشرتك.استخدام جهاز تكبير للنظر في حواف الجفون وفتحات الغدد هناك.التأكد من أن عينيك تصنعان دموعًا كافية.أخذ عينة من المواد من جفونك للتحقق من البكتيريا.



التهاب جفن العين

علاج التهاب جفن العين

لا يوجد علاج لالتهاب الجفن ولكن قد تكون قادرًا على إدارته وعلاجه من خلال العناية بالجفون.

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة في تليين القشرة وتخفيف الحطام الزيتي اتبع هذه الخطوات:

-بلل منشفة نظيفة بالماء الدافئ (وليس الساخن).

- ضعها فوق الجفون المغلقة لمدة 5 دقائق.

-بللها مرة أخرى حسب الضرورة لإبقائها دافئة.

-قد يساعد الحفاظ على نظافة الجفون أيضًا في تخفيف الأعراض.

وبناءً على سبب التهاب الجفن، قد يوصي طبيبك بما يلي:

-الدموع الاصطناعية.

-المضادات الحيوية، إما كمرهم أو قطرات أو رذاذ لعينيك أو كحبوب تبتلعها.

-الأدوية المضادة للفيروسات.

-أدوية أخرى مثل الكورتيزون.