صحة ورشاقة

92 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

داوود عبدالرؤوف - الخليج 365 - القدس المحتلة

الخميس 2020/6/4 02:32 ص بتوقيت أبوظبي

سجلت إسرائيل، الأربعاء، 92 إصابة جديدة بفيروس ، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17377 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية. 

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 291 حالة. 

وأوضحت أن 27 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 41 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة، مشيرة إلى أن 25 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس. 

ولفتت إلى أن 14983 من إجمالي المصابين تماثلوا للشفاء، وأن إجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2103 حالة. 

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