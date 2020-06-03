"الصحة الجزائرية": شفاء 98% من مصابي كورونا بالهيدروكسي كلوركين

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، شفاء 98 % من مصابي فيروس كورونا المستجد في البلاد تمثل 3021 مريضا، وقررت الاستمرار رسمياً في علاج هيدروكسي كلوركين.



وأوضح وزير الصحة الجزائري ورئيس "اللجنة العملية المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا" عبد الرحمن بن بوزيد، أن 92.02% من الحالات المصابة بـ"كوفيد – 19" تماثلت للشفاء، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.08% أغلبهم أشخاص يفوق عمرهم 60 عاماً أو يعانون من أمراض مزمنة.

كما أعلن الوزير مواصلة الجزائر علاج مرضى فيروس كورونا ببروتوكول العلاج "هيدروكسي كلوركين"، وأعاد القرار إلى "ارتياح الأطباء المشرفين على علاج المصابين من فيروس كورونا بعد إخضاعهم المصابين بالهيدروكلوروكين وأزيتروميسين، وقرروا مواصلة استعماله مع احترام الشروط الطبية".

وبلغ عدد الحالات التي خضعت للعلاج بالكلوروكين في الجزائر 18 ألف و545 مريض، من بينهم 8 آلاف و256 حالة مؤكدة خضعت لاختبارات بيولوجية بتقنية "بي .سي. أر"، و10 آلاف و289 حالة مشتبها بها عن طريق التصوير الإشعاعي.



ونوه الوزير الجزائري إلى أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد أوصت باستخدام أدوية أخرى مع الكلوروكين "تفادياً للتعقيدات المرضية" تمثلت في مضادات الالتهابات "كورتيزون" ومضادات التخثر.

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وسجلت الجزائر، الأربعاء، 107 إصابات و6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9733 إصابة مؤكدة، والوفيات إلى 673 حالة وفاة.

وأشارت آخر إحصائية لوزارة الصحة الجزائرية، حصلت ”الخليج 365” على تفاصيلها، تسجيل 151 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي حالات التعافي من "كوفيد – 19" إلى 6218 حالة شفاء.





"خارطة طريق" للخروج من الحجر

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، الأربعاء، اعتزام حكومته وضع "خارطة طريق للرفع التدريجي للتدابير المتخذة لمجابهة جائحة كورونا".

وذكر "جراد" في بيان صدر عقب اجتماع للحكومة، اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، أن قرار رفع الحجر الصحي سيكون "تدريجياً ومرناً"، يعتمد على توصيات السلطات الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

ومددت الجزائر للمرة الرابعة التدابير الوقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا إلى 13 يونيو/حزيران المقبل.