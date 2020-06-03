شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب قوم عند قوم فوائد.. «كورونا» يرفع أرباح «زووم» إلى 27 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منصة «زووم» عن نتائج مالية تعكس النجاح الكبير لخدماتها البرمجية في مؤتمرات الفيديو خلال مرحلة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر البشر على إستخدام وسائل التواصل عن بعد.

وذكرت المنصة أنه من يناير إلى مارس حققت الشركة ومقرها في كاليفورنيا زيادة في الإيرادات نسبتها 169% لتصل إلى 328 مليون دولار وحققت أرباحاً قدرها 27 مليون دولار.

وفرضت إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 تحولاً جذرياً في التواصل بين الأشخاص الذين لجأوا بشكل كثيف إلى تقنيات عقد المؤتمرات عبر الفيديو.

وقال إريك يوان، مؤسس زوم ورئيسها، في بيان حول نتائج الشركة إن ازمة فيروس كورونا المستجد: «أدت إلى طلب أكبر على التواصل والتعاون بشكل مرئي بمشاركة أشخاص عدة».

وأضاف: «الاستخدامات المختلفة زادت بشكل سريع مع إدراج زوم في عمل الأفراد وتعليمهم وحياتهم الشخصية».

وفي نهاية الربع الأول من السنة بلغ عدد زبائن زوم في مقابل اشتراك مدفوع 265400 من بينهم شركات تضم ما لا يقل عن عشرة موظفين أي زيادة بنسبة 354% مقارنة بالعام الماضي على ما أفادت الشركة ومقرها في سان خوسيه في سيليكون فالي.

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وأطلقت «زووم» قبل فترة مؤسسة خيرية بدأت بتقديم تبرعات إلى جمعيات محلية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية.