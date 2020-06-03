شكرا لقرائتكم خبر عن 230 شخص يشاركون في تجارب على دواء Flarin التجريبى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقوم أطباء بريطانيون باختبار تركيبة مطورة من ايبوبروفين مضاد للالتهابات لمعرفة ما إذا كان يقلل من فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من أعراض حادة من كوفيد 19 من عدمه، هذه التجربة والمعروفة باسم "ليبيرات" ، ستكون دراسة عشوائية مع توقع مشاركة ما يصل إلى 230 مريضاً خلال الأشهر القادمة.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" تتضمن التجربة صيغة معينة من الإيبوبروفين ، الذي قال الباحثون إنه أظهر أنه أكثر فعالية من الإيبوبروفين القياسي لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة (ARCS) ، وهو أحد مضاعفات الاصابه الخطيرة لفيروس كورونا ، حيث أن هذه الصيغة الدوائية مرخصة بالفعل للاستخدام في بريطانيا لشروط أخرى.

قال ماثيو هوتبوت ، مدير مركز NIHR Maudsley للأبحاث الطبية الحيوية: "إذا نجحت ، فإن قيمة الصحة العامة العالمية لنتائج هذه التجربة ستكون هائلة بالنظر إلى التكلفة المنخفضة وتوافر هذا الدواء".

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في مارس ، قال وزير الصحة الفرنسي إنه يجب على الناس عدم استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين إذا كان لديهم أعراض كوفيد 19 ، المرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.

ومع ذلك ، قال منظمو الأدوية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك صانع Nurofen Reckitt Benckiser (RB.L) إنه لا يوجد دليل على أن الإيبوبروفين يجعل COVID-19 أسوأ.